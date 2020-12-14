Войти
RusNanoNet.ru

Алишер Каланов: новая программа поддержки ВИЭ запустит технологическое переформатирование рынка

348
0
0
Конференция «Будущее возобновляемой энергетики в России»
Конференция «Будущее возобновляемой энергетики в России».
Источник изображения: rusnanonet.ru

Руководитель инвестиционного дивизиона ВИЭ УК "РОСНАНО" Алишер Каланов выступил на ежегодной конференции "Будущее возобновляемой энергетики в России", организованной газетой "Ведомости". Он рассказал о том, с какими технологическими вызовами столкнутся участники рынка ВИЭ в ближайшие годы.

По словам Алишера Каланова, требования и условия новой программы поддержки возобновляемой энергетики (ДПМ ВИЭ 2.0) запустят новый механизм, при котором каждый инвестор и технологический партнер будет задумываться о повышении эффективности генерирующего оборудования.

"Поскольку новая программа, кроме требования локализации и экспорта, содержит требования по повышению эффективности, каждый из игроков должен будет провести анализ своих возможностей, чтобы, по сути, для новой программы представить новую ветротурбину", - заявил Алишер Каланов. Она должна быть более производительной, должна вписываться в те экономические ограничения, которые есть по CAPEX и OPEX в финансовых моделях.

Алишер Каланов подчеркнул, что это вызов, который даст определенное технологическое развитие, технологическую гармонизацию с теми процессами, которые происходят во всем мире.

Еще один глобальный вызов, который повлияет на технологическое переформатирование рынка - это зеленый водород.

"Наше ощущение, что эта тематика станет актуальной гораздо быстрее, чем мы ожидаем. И те документы, которые мы сегодня видим, те запросы, которые мы видим от наших контрагентов, формируют у нас понимание, что первые пилотные проекты начнут формироваться уже в следующем году", - отметил Алишер Каланов, добавив, что зеленый водород совместно с ветроэнергетикой, в свою очередь, приведет к развитию в России нового кластера - морской ветроэнергетики.

По его словам, это дополнительное технологическое направление, которое тоже будет со следующего года формироваться в России.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роснано
Похожие новости
18.06.2015
"Система" запросила чип-ложу
12.03.2013
Порядок в космосе
29.10.2012
Программа развития радиоэлектронной промышленности будет реализована в три этапа – Минпромторг
24.09.2010
Дмитрий Медведев приказал глубоко модернизировать ОПК
17.03.2010
Первой госкорпорацией, которая будет преобразована в АО уже до конца этого года, станет РОСНАНО - Набиуллина
10.02.2010
На электронных торгах «Роснано» стоимость закупленных услуг снижена в 2 раза
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.12 18:05
  • 135
Космонавтика Илона Маска
  • 14.12 17:41
  • 41
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"
  • 14.12 17:37
  • 26
Путин обсудил с Меркель Карабах, Донбасс и коронавирус
  • 14.12 16:37
  • 2
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 14.12 15:49
  • 10
Российскую «Армату» заменит танк с ЭТХП
  • 14.12 15:22
  • 3
Источник сообщил о запуске ракеты "Ангара" с Плесецка 14 декабря
  • 14.12 15:19
  • 19
АК-19: прорыв или стагнация
  • 14.12 14:35
  • 5
Сахалин, как цитадель, на изолированном Тихоокеанском ТВД
  • 14.12 13:56
  • 255
"Заняли сторону": Небензя об отказе стран от встречи в СБ ООН по Украине
  • 14.12 13:07
  • 18
Видео: F-35A произвел испытательный сброс новой ядерной бомбы на сверхзвуковой скорости
  • 14.12 12:58
  • 7
РФ готова поставить Сербии авиацию и системы ПВО, вопрос кредита не стоит - ФСВТС России
  • 14.12 12:54
  • 60
Уничтоженному "Исламским государством" Т-90 оторвало башню
  • 14.12 12:42
  • 1
"Мы сделаем сверхчеловека": зачем Пентагон залез в мозг своих солдат
  • 14.12 12:20
  • 3
МС-21 с российским двигателем совершит первый полет до конца года - Мантуров
  • 14.12 09:31
  • 6
Спецназ НАТО готовят к тайному прорыву в Россию