Алишер Каланов: новая программа поддержки ВИЭ запустит технологическое переформатирование рынка

Руководитель инвестиционного дивизиона ВИЭ УК "РОСНАНО" Алишер Каланов выступил на ежегодной конференции "Будущее возобновляемой энергетики в России", организованной газетой "Ведомости". Он рассказал о том, с какими технологическими вызовами столкнутся участники рынка ВИЭ в ближайшие годы.
По словам Алишера Каланова, требования и условия новой программы поддержки возобновляемой энергетики (ДПМ ВИЭ 2.0) запустят новый механизм, при котором каждый инвестор и технологический партнер будет задумываться о повышении эффективности генерирующего оборудования.
Алишер Каланов подчеркнул, что это вызов, который даст определенное технологическое развитие, технологическую гармонизацию с теми процессами, которые происходят во всем мире.
Еще один глобальный вызов, который повлияет на технологическое переформатирование рынка - это зеленый водород.
По его словам, это дополнительное технологическое направление, которое тоже будет со следующего года формироваться в России.