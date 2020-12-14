Алишер Каланов: новая программа поддержки ВИЭ запустит технологическое переформатирование рынка

Руководитель инвестиционного дивизиона ВИЭ УК "РОСНАНО" Алишер Каланов выступил на ежегодной конференции "Будущее возобновляемой энергетики в России", организованной газетой "Ведомости". Он рассказал о том, с какими технологическими вызовами столкнутся участники рынка ВИЭ в ближайшие годы.

По словам Алишера Каланова, требования и условия новой программы поддержки возобновляемой энергетики (ДПМ ВИЭ 2.0) запустят новый механизм, при котором каждый инвестор и технологический партнер будет задумываться о повышении эффективности генерирующего оборудования.

"Поскольку новая программа, кроме требования локализации и экспорта, содержит требования по повышению эффективности, каждый из игроков должен будет провести анализ своих возможностей, чтобы, по сути, для новой программы представить новую ветротурбину", - заявил Алишер Каланов. Она должна быть более производительной, должна вписываться в те экономические ограничения, которые есть по CAPEX и OPEX в финансовых моделях.

Алишер Каланов подчеркнул, что это вызов, который даст определенное технологическое развитие, технологическую гармонизацию с теми процессами, которые происходят во всем мире.

Еще один глобальный вызов, который повлияет на технологическое переформатирование рынка - это зеленый водород.

"Наше ощущение, что эта тематика станет актуальной гораздо быстрее, чем мы ожидаем. И те документы, которые мы сегодня видим, те запросы, которые мы видим от наших контрагентов, формируют у нас понимание, что первые пилотные проекты начнут формироваться уже в следующем году", - отметил Алишер Каланов, добавив, что зеленый водород совместно с ветроэнергетикой, в свою очередь, приведет к развитию в России нового кластера - морской ветроэнергетики.

По его словам, это дополнительное технологическое направление, которое тоже будет со следующего года формироваться в России.