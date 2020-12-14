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Саудовская Аравия получила все 84 истребителя F-15SA новой постройки

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Как сообщил Центр управления жизненным циклом военно-воздушных сил США (Air Force Life Cycle Management Center - АFLCMC) на американской авиабазе Райт-Паттерсон (штат Огайо), 10 декабря 2020 года была завершена поставка ВВС Саудовской Аравии всех 84 многофункциональных истребителей Boeing F-15SA Eagle новой постройки по межправительственному соглашению 2011 года. Центр АFLCMC, в соответствии со стандартной практикой, отвечает со стороны ВВС США за работы на поставляемых на экспорт самолетах по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) в случае их существенной модификации.

Истребители Boeing F-15SA Eagle ВВС Саудовской Аравии (с) twitter.com/MbKS15

Напомним, что по американо-саудовскому межправительственному соглашению по линии FMS, финализованному в декабре 2011 года и ставшему на тот момент крупнейшим оборонным контрактом в истории, Саудовская Аравия должна была получить 84 многофункциональных истребителя Boeing F-15SA новой постройки, а также переоборудовать в данный вариант 70 (затем сокращено до 68, а потом до 66) ранее полученных истребителей F-15S. С учетом поставок оборудования и крупных партий вооружения для данных самолетов, общая стоимость соглашения составляет 29,432 млрд долл (официальное уведомление о предстоящей поставке с перечнем планируемого к поставке имущества было выпущено министерством обороны США в октябре 2010 года).

Первый построенный Boeing на предприятии в Сент-Луисе самолет F-15SA (номер ВВС США 12-1001, серийный номер SA1) совершил первый полет в феврале 2013 года, а вся программа отработки F-15SA была рассчитана на 18 месяцев. По контрактному графику поставки самолетов F-15SA ВВС Саудовской Аравии должны были начаться в сентябре 2014 года, когда должны были быть переданы первые из 12 машин, предназначенных для подготовки саудовского летного и наземного состава в США, а поставки следующих серийных F-15SA непосредственно в Саудовскую Аравию планировались с января 2015 года. Завершить поставки F-15SA новой постройки планировалось к началу 2018 года.

Однако фактически начало поставок задержалось более чем на два года и первые два самолета F-15SA новой постройки и первые два, модернизированные Boeing из F-15S, были доставлены в Саудовскую Аравию только 13 декабря 2016 года. Сообщалось, что к июню 2016 года Boeing изготовил уже 40 истребителей F-15SA новой постройки, но их поставка задерживалась. Окончательно же передача саудовской стороне всех 84 новых F-15SA завершена только теперь (при этом минимум три саудовских самолета пока что остаются на авиабазе Райт-Паттерсон).

В 2015 году сообщалось о выявившихся серьезных проблемах в новой электродистанционной системе управления F-15SA, кроме того, были сообщения о затягивании программ интеграции бортовых систем F-15SA, а также ракетного вооружения. Саудовские источники также высказывали подозрения и о возможной политической природе "задержек". Начало поставок самолетов в декабре 2016 года "под занавес" уходящей администрации Обамы, видимо, подтвердило частично политический характер затягивания поставок F-15SA.

Серийную модернизацию истребителей F-15S до уровня F-15SA (также используется обозначение F-15SR) из получаемых из США комплектов осуществляет саудовская государственная компания Alsalam Aerospace Industries (AAI). При этом производится в том числе значительная перстройка планеров самолетов, с заменой передней части фюзеляжа, а также крыла (новые крылья поставляет АFLCMC). Начало работ по данной части программы F-15SA также значительно затянулось. AAI приняла первый самолет F-15S на переоборудование от ВВС Саудовской Аравии 21 октября 2018 года, а к июню 2020 года получила 10 самолетов F-15S. Работы по модернизации первого были завершены только в июне 2020 года. В целом сейчас завершение программы модернизации F-15S до уровня F-15SA (F-15SR) в Саудовской Аравии планируется только к июню 2026 года.

Самолет F-15SA оснащен бортовой РЛС Raytheon AN/APG-63(V)3 с АФАР, бортовым комплексом обороны BAE Systems DEWS, подвесными контейнерами целеуказания Lockheed Martin AN/AAQ-33 Sniper и навигационным Lockheed Martin Tiger Eyes, а также интегрированной электронно-оптической системой Lockheed Martin AN/AAS-42.

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Страны
Саудовская Аравия
США
Продукция
F-15
Компании
BAE Systems
Boeing
Lockheed-Martin
Raytheon
Проекты
2020-й год
АФАР
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