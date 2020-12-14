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Венгрия закупает израильские радиолокационные станции EL/M-2084 MMR

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Оригинал взят у коллеги oleggranovsky в РЛС EL/M-2084 MMR для Венгрии

Вчера, 11.12.20, сайт Hungary Today сообщил, что вооруженные силы Венгрии покупают радары, "базирующиеся на технологии израильских ELM-2084". Причём далее их называют уже просто ELM-2084. Судя по сказанному, контракт подписан, в тот же день (в пятницу 11.12.20), но не с ЭЛьТА из состава "Израильской Авиационной Промышленности" (IAI), а с Rheinmetall Canada. Контракт подписали Ferenc Korom, командующий ВВС Венгрии, и Stephane Oehrli, президент и гендиректор (CEO) Rheinmetall Canada. На сайтах Rheinmetall Canada и IAI данной информации пока нет.

Я уже писал о РЛС EL/M-2084 MMR (multi-mission radar), как о её ТТХ, так и об экспорте. Канада закупила эти РЛС в 2015 г., причём выпускались они на месте, Rheinmetall Canada. О распределении работ между этой фирмой и ЭЛьТА не сообщалось.

EL/M-2084 должны начать поступать в Венгрию в 2022 г., для замены устаревших советских РЛС. Другие подробности (количество РЛС, стоимость и т.п.) не сообщаются. Однако израильский сайт "Калькалист" сообщил, что "сделка будет больше, чем чешская". А Чехии было продано 8 РЛС за 125 млн долларов (поставка в 2021-2023 гг.). Всего же IAI продала более 100 таких РЛС на более чем 2 млрд долларов.

Ссылки:

  1. Army Purchases New Radars Based on Israeli Tech, hungarytoday, 11.12.20.
  2. Венгрия закупит у IAI радар "Железного купола", calcalist, 11.12.20.
  3. Венгрия закупит радар "Железного купола", ynet, 11.12.20.
  4. Венгрия закупит у Израиля радары, используемые "Железным куполом", newsru, 11.12.20.
  5. Обсуждение на Фреш.

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  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Израиль
Канада
Чехия
Компании
ELTA
IAI
Rheinmetall
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