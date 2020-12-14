Источник: военные хотят ускорить выход авианосца "Адмирал Кузнецов" на испытания

По данным собеседника агентства, 11 декабря на совещании в Главкомате ВМФ обсуждались вопросы подготовки летчиков палубной авиации

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. В Главном штабе Военно-морского флота (ВМФ) России хотят ускорить выход авианосца "Адмирал Кузнецов" на испытания после ремонта и модернизации. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Главкомату ВМФ.

"11 декабря на совещании в Главкомате ВМФ обсуждались вопросы подготовки летчиков палубной авиации. Были рассмотрены предложения, призванные ускорить выход из ремонта авианосца", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Центра судоремонта (ЦС) "Звездочка" не стали комментировать ТАСС эту информацию.

Весной 2018 года ЦС "Звездочка" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) приступил к выполнению ремонтных работ на "Адмирале Кузнецове". "Сегодня восстановление технической готовности корабля находится в середине запланированного генеральным графиком срока", - отметил источник в кораблестроительной отрасли. Ремонт "Адмирала Кузнецова" сопровождался двумя ЧП. Речь шла о затонувшем плавучем доке ПД-50, на котором корабль проходил первое докование, и пожаре в помещениях одного из энергоотсеков корабля. По заявлениям официальных лиц, они не стали критическими.

4 декабря источник в кораблестроительной отрасли сообщил ТАСС, что тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" выйдет на испытания в 2022 году. В тот день отмечалось 35 лет со дня спуска авианосца на воду.

Тяжелый авианесущий крейсер проекта 11435 "Адмирал Кузнецов" - крупнейший корабль ВМФ России и единственный в составе ВМФ РФ авианосец, способный нести до 50 вертолетов и самолетов горизонтального взлета и посадки. Также вооружен противокорабельными и зенитными ракетными комплексами, артиллерийскими установками. Его полное водоизмещение достигает 59,1 тыс. т, наибольшая длина - 306 м. Он способен развивать скорость 29 узлов. В состав Северного флота он вошел в начале 1991 года. В 2016 году состоялось первое боевое применение корабля в Средиземном море, где его истребители наносили удары по террористам в Сирии.