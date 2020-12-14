Небесное дело: на какие беспилотники делает ставку Минобороны

Приоритет могут получить ударные БЛА и дроны-камикадзе

Минобороны планирует скорректировать планы развития беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Изменения подготовлены по итогам опыта Сирии и изучения современных конфликтов, включая нагорнокарабахский, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. Могут быть пересмотрены цели по количеству дронов разных классов. Возможно также изменение приоритетов в разработке новых образцов. Какие программы получат преимущество, а какие будут свернуты и что в итоге хотят получить военные, разбирались «Известия».

Переломный год

В этом году сразу в трех разных конфликтах именно ударные беспилотники сыграли ключевую роль, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Турция с их помощью затормозила наступление сирийского правительства в Идлибе, — сообщил специалист. — В Ливии они же помогли переломить ситуацию и отбросить войска Хафтара от Триполи. А совсем недавно мы наблюдали их применение в боях за Нагорный Карабах.

Барражирующий дрон-камикадзе «Ланцет» на стенде концерна «Калашников» в рамках открытия международного военно-технического форума «Армия-2019» в КВЦ «Патриот» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Опыт этого конфликта будет особенно активно изучаться как за рубежом, так и в России, считает эксперт. Впервые в таком количестве были применены дроны-камикадзе. Они продемонстрировали свою высокую эффективность даже против регулярной армии, оснащенной не только бронетехникой и артиллерией, но и полноценными комплексами ПВО малой и средней дальности, заключил Владислав Шурыгин.

В России также хватает разработок подобных беспилотников. Но это направление не считалось приоритетным. Ему уделялось недостаточно времени, а главное — ресурсов. Бюджеты их разработки были несопоставимы с зарубежными или с приоритетными проектами отечественного ВПК. Теперь ситуация может измениться.

Беспилотный летательный аппарат (БЛА) «Корсар» на международном военно-техническом форуме «Армия-2019» в КВЦ «Патриот» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На этой неделе глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал СМИ, что в Сирии были опробованы легкие барражирующие дроны-камикадзе «Ланцет», созданные концерном «Калашников». Руководитель госкорпорации также сообщил, что ударная функция будет и у находящихся на стадии испытаний средних по размерам БЛА «Корсар», вес которых около 200 кг.

Силовая проблема

В 2020 году состоялось долгожданное событие — первые большие ударные БЛА отечественной разработки поступили в учебные центры Минобороны. Продемонстрировали и внушительную российскую линейку новых малогабаритных боеприпасов для них.

Компания «Сухой» начала постройку партии опытных 20-тонных «Охотников», которые смогут быть не только бомбардировщиками, но и посоперничать за господство в воздухе с передовыми истребителями. По словам главы Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря, этим летом Минобороны попросило максимально ускорить их разработку и уменьшить ее сроки более чем на год.

Новейший ударный беспилотник «Охотник» во время совместного полета с Су-57 на одном из испытательных аэродромов Минобороны России Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Разработчик завершил стадию научно-исследовательских работ и приступил в 2020-м к опытно-конструкторским. Началось строительство еще нескольких прототипов для летных и статических испытаний. Первоначально завершение разработки ожидалось к концу 2025 года. Минобороны настаивает на окончании их уже к началу 2024-го.

По-прежнему не завершена разработка семитонного «Альтиуса». Из-за санкций, оставивших его без импортных двигателей и компонентов, проект пришлось перерабатывать. Необходимость его локализации задержала программу более чем на год. Но этот дрон с большой продолжительностью полета необходим. Именно он выглядит наиболее подходящим кандидатом на роль массовой тяжелой ударной машины, сопоставимой по возможностям с настоящим бомбардировщиком. Не зря на ней испытывались новые «умные» бомбы семейства «Гром», по мощности не уступающие обычным пятисоткилограммовым.

Беспилотный летательный аппарат (БЛА) «Альтиус-У» во время взлета Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

— Ключевая проблема у нас — отсутствие собственной линейки двигателей. Как электрических для малых аппаратов, так и внутреннего сгорания для больших. Нужны модели с мощностями от пяти до 150 л.с., — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский. — Есть опытные изделия, но серийного производства нет. Вторая проблема — создание малогабаритных боеприпасов. В силу невостребованности этим длительное время не занимались, но в последние годы ряд предприятий работает в данном направлении. Кое-что уже сделано и применяется в Сирии. Но в ряде направлений надо еще подождать. Что касается дронов — барражирующих боеприпасов, то они тоже уже применяются в Сирии, но это единичные образцы. Надо определиться, какие именно их модели стоит поставить в серию.

У нас нет стратегического беспилотника большой дальности, высотности и продолжительности полета, аналога американского Global Hawk. Пока неизвестно даже о НИОКР в этом направлении. Возможно, его не считают важным, рассказал эксперт.

Новые направления

Группе компаний «Кронштадт», поставившей Министерству обороны первый комплект из трех беспилотников и станции управления для них, еще предстоит продемонстрировать свои возможности по серийному производству «Орионов». Но амбиции фирмы ими не ограничиваются. На выставке «Армия-2020» компания впервые представила полноразмерные макеты более крупных аппаратов, которые она разрабатывает в инициативном порядке.

Среди них — семитонный реактивный «Гром», который должен применять как бомбы, так и ракеты «воздух–воздух». Опыт, заработанный при создании, испытаниях и постановке в серийное производство «Орионов», может помочь компании быстрее довести до ума свои более тяжелые аппараты. Тем не менее пока официальных заявлений о новых контрактах на них от Минобороны не было, а сами работы находятся на ранней стадии.

Макет средневысотного беспилотника большой продолжительности полета «Орион-Э» на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Настало время модернизации и сокращения разнообразия имеющихся на вооружении легких разведывательных аппаратов «первой волны». Они разработаны и начали поступать в войска еще в 2013–2014 годах. Наиболее успешные модели, такие как «Орлан-10» и «Элерон-3», могут быть обновлены с использованием более современных компонентов. Остальные образцы должны быть заменены перспективными моделями.

— Что касается применения беспилотников тактического класса и насыщенности ими войск, то у нас с этим всё в порядке, — считает Виктор Мураховский. — В каждой бригаде Сухопутных войск есть рота беспилотников, есть они в морской пехоте и береговых войсках флота. В Сирии мы умеем одновременно держать по 50–70 беспилотников в разных районах страны. Так что сказать, что мы безнадежно отстали, нельзя. Но есть направления, где еще нужно приложить усилия.

Россия, по данным Минобороны, имеет на вооружении свыше двух тысяч небольших разведывательных БЛА с продвинутыми возможностями. Разрабатывается семейство из сложных и тяжелых беспилотников с массой свыше одной тонны. Но ниша средних машин, весящих от ста до тысячи килограммов, остается почти незанятой. Именно в ней есть возможность быстрее и дешевле разработать новые ударные и многоцелевые машины с большим боевым потенциалом.

Антон Лавров