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Известия.ru

Умер конструктор самолетов-амфибий Валентин Боев

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Источник изображения: Фото: vk.com/Профсоюзный Комитет ТАНТК им. Г. М. Бериева

Заслуженный машиностроитель России Валентин Боев скончался в возрасте 84 лет в Таганроге, пишет Rostov.ru в субботу, 12 декабря.

О причине смерти не сообщается.

Валентин Боев родился 27 октября 1936 года в селе Волченки в Тамбовской области, получил высшее образование в местном радиотехническом институте. В 1961 году получил должность старшего механика в ТАНТК им. Г.М. Бериева, а в 2002 – 2003 гг. был гендиректором учреждения.

Боев участвовал в разработке и испытаниях авиакомплексов на самолетах дальнего радиолокационного дозора и наблюдения РЛДН А-50, дальних противолодочных Ту-142МР, гидросамолетах А-40, Бе-103 и знаменитого Бе-200.

Награжден «Знаком Почета» и орденом Октябрьской революции.

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Страны
Россия
Продукция
А-50 ДЛРО
Бе-103
Бе-200
Ту-142
Компании
ТАНТК им. Бериева
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