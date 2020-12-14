Умер конструктор самолетов-амфибий Валентин Боев

Источник изображения: Фото: vk.com/Профсоюзный Комитет ТАНТК им. Г. М. Бериева

Заслуженный машиностроитель России Валентин Боев скончался в возрасте 84 лет в Таганроге, пишет Rostov.ru в субботу, 12 декабря.

О причине смерти не сообщается.

Валентин Боев родился 27 октября 1936 года в селе Волченки в Тамбовской области, получил высшее образование в местном радиотехническом институте. В 1961 году получил должность старшего механика в ТАНТК им. Г.М. Бериева, а в 2002 – 2003 гг. был гендиректором учреждения.

Боев участвовал в разработке и испытаниях авиакомплексов на самолетах дальнего радиолокационного дозора и наблюдения РЛДН А-50, дальних противолодочных Ту-142МР, гидросамолетах А-40, Бе-103 и знаменитого Бе-200.

Награжден «Знаком Почета» и орденом Октябрьской революции.