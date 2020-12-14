Американский сегмент МКС частично лишился электропитания

На Международной космической станции (МКС) произошел сбой в системе электропитания, в результате чего в американском сегменте оказалась отключена часть оборудования.

О данном инциденте сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию, полученную из трансляции переговоров астронавтов.

Электроэнергия для МКС генерируется с помощью панелей солнечных батарей. Восемь из них расположены снаружи американского сегмента.

Сбой обнаружил специалист хьюстонского Центра управления полетами, который сообщил американскому астронавту Кэтлин Рубинс, что снаружи станции выключился блок разрядки-зарядки аккумуляторной батареи. В результате электропитание сократилось на треть.

Из-за этого в модуле пришлось отключить датчики дыма и компьютер. Помимо них перестала работать высокоскоростная связь с Землей и один из четырех гироскопов, которые поддерживают ориентацию станции в пространстве.