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Американский сегмент МКС частично лишился электропитания

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Источник изображения: vpk-news.ru

На Международной космической станции (МКС) произошел сбой в системе электропитания, в результате чего в американском сегменте оказалась отключена часть оборудования.

О данном инциденте сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию, полученную из трансляции переговоров астронавтов.

Электроэнергия для МКС генерируется с помощью панелей солнечных батарей. Восемь из них расположены снаружи американского сегмента.

Сбой обнаружил специалист хьюстонского Центра управления полетами, который сообщил американскому астронавту Кэтлин Рубинс, что снаружи станции выключился блок разрядки-зарядки аккумуляторной батареи. В результате электропитание сократилось на треть.

Из-за этого в модуле пришлось отключить датчики дыма и компьютер. Помимо них перестала работать высокоскоростная связь с Землей и один из четырех гироскопов, которые поддерживают ориентацию станции в пространстве.

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Страны
США
Проекты
ИТ
МКС
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