"Владимир Мономах" запустил "Булаву"

АПЛ «Владимир Мономах» впервые провела залповый пуск ракет «Булава»

Российские военные провели успешный залп четырех баллистических ракет «Булава» с атомной подводной лодки стратегического назначения К-551 «Владимир Мономах». Пуск был произведен на дальность более 5,5 тысячи километров из акватории Охотского моря по полигону Чижа в Архангельской области. О проведенных учениях министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вечером 12 декабря доложил президенту страны Владимиру Путину об успешном пуске четырех баллистических ракет «Булава», проведенном с атомной подводной лодки стратегического назначения К-551 «Владимир Мономах».

По словам генерала армии, залповый пуск был произведен на дальность более 5,5 тысячи километров из акватории Охотского моря по полигону Чижа в Архангельской области, передает РИА «Новости».

Это был завершающий этап тренировки по управлению стратегическими наступательными силами РФ в рамках плановых мероприятий боевой подготовки, пояснил министр обороны.

Военное ведомство также опубликовало в Сети видео стрельбы - четыре ракеты улетают в ночное небо с интервалом в несколько секунд, оставляя густой шлейф дыма.

«По подтвержденным данным объективного контроля, боевые блоки ракет успешно прибыли в заданный район боевого поля Чижа», - указали в Минобороны.

Ведомство отметило высокий профессионализм и морскую выучку экипажа АПЛ.

Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин также высоко оценил прошедший пуск.

«Сегодняшний залп с «Борея» четырьмя «Булавами» - демонстрация высокой боеготовности нашего флота и высокой надежности наших боевых ракетных комплексов», - написал он в Twitter.

«Булава» - это новейшая российская ракета с тремя ступенями на твердом топливе, которая входит в ядерную триаду России.

"Булава" разработана Московским институтом теплотехники и производится Воткинским заводом, расположенным в Удмуртии. «Булава» способна нести 6 - 10 боевых блоков, в том числе гиперзвуковых, по 150 килотонн, каждый из них имеет возможность индивидуального наведения и маневра по рысканию и тангажу.

Общий забрасываемый вес ракеты составляет 1150 кг. Длина ракеты равна 12 метрам, диаметр - два метра. Стартовая масса - 36,8 тонн. Вместе с боезарядами ракета несет ложные цели и другие средства преодоления противоракетной обороны противника. Максимальная дальность стрельбы достигает 9,3 тыс. км, сообщает «Военное обозрение».

Ракета была создана как корабельный ракетный комплекс, унифицированный для подводных лодок проектов 941УМ «Акула» и 955 «Борей»: «Дмитрий Донской», «Юрий Долгорукий», «Александр Невский», «Владимир Мономах», «Князь Владимир» и «Князь Олег». Существует также возможность стрельб «Булавой» с наземного ракетного комплекса.

Решение о разработке «Булавы» было принято в 1998 году после трех неудачных испытаний законченного более чем на 70% комплекса баллистической ракеты для подводных лодок (БРПЛ) «Барк» конструкции Миасского КБ - разработчика всех советских БРПЛ.

Первый успешный бросковый пуск весогабаритного макета был произведен 23 сентября 2004 года с модернизированного тяжелого подводного крейсера стратегического назначения ТК-208 «Дмитрий Донской», а в сентябре 2005 года военные провели первые стрельбы «натурным изделием».

Через пять лет было подготовлено и начато серийное производство ракет. Приказ о принятии «Булавы» на вооружение ВС РФ был издан в июне 2018 года.

«Бореи» и «Булава» являются основой морской составляющей ядерных сил России. По оценкам экспертов, они гарантируют стратегический паритет России с США на ближайшие 30-40 лет.

По словам создателя «Булавы», генерального конструктора МИТ Юрия Соломонова, в случае этой ракеты речь идет о стратегическом ядерном потенциале России, направленном на обеспечение национальной безопасности страны, передает ФАН.

Вооруженные силы России способны покончить с существованием цивилизации - это произойдет в случае начала ядерной войны. При этом российские специалисты по-прежнему работают над увеличением своей разрушительной мощи - так о «Булаве» отзывался военный аналитик, магистр Джорджтаунского университета Себастьян Роблин в статье для американского геополитического издания The National Interest.

«Каждая из шестнадцати ракет R-30 «Булава» несет шесть ядерных боеголовок по 150 килотонн, предназначенных для разделения на части для поражения отдельных целей. Это означает, что один «Борей» может обрушить семьдесят две ядерные боеголовки, в десять раз более разрушительные, чем бомба, сброшенная на Хиросиму», - детализировал аналитик.

Андрей Ермолов