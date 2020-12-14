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Интерфакс-АВН

Минобороны Азербайджана заявляет о пресечении армянской провокации в Карабахе

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Военнослужащие ВС Азербайджана
Военнослужащие ВС Азербайджана.
Источник изображения: Алексей Куденко/РИА Новости

Баку. 12 декабря. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Азербайджанские военные пресекли попытки провокации со стороны армянских военных в Нагорном Карабахе, сообщает в субботу Минобороны Азербайджана.

По данным военного ведомства, был нарушен режим прекращения огня.

"Вооруженные силы Азербайджана приняли адекватные ответные меры", - говорится в сообщении министерства.

По данным Минобороны Азербайджана, в настоящее время режим прекращения огня соблюдается.

Ранее пресс-служба Минобороны Армении сообщила, что азербайджанские военные в субботу "предприняли наступательные действия" в направлении населенных пунктов Старый Таглар и Хцаберд в Нагорном Карабахе. Подразделения Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики предприняли соразмерные действия для подавления активности азербайджанских сил, заявили в пресс-службе.

Ранее в субботу пресс-служба Минобороны непризнанного Карабаха сообщила, что азербайджанские военные в минувшую пятницу попытались напасть на пост Армии обороны НКР, трое военнослужащих получили ранения.

В ведомстве опровергли появившиеся в азербайджанских СМИ сведения о вооруженной провокации с армянской стороны на участке Гадрута.

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Страны
Азербайджан
Армения
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