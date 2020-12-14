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Интерфакс-АВН

Миротворцы РФ должны отреагировать на действия азербайджанских военных в Карабахе, заявляют в Ереване

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Российские миротворцы обеспечивают контроль за безопасностью передвижения автотранспорта на дороге Степанакерт - Шуша
Российские миротворцы обеспечивают контроль за безопасностью передвижения автотранспорта на дороге Степанакерт - Шуша.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Ереван. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Армения проинформировала российских военных о ситуации в Нагорном Карабахе, миротворцы должны отреагировать на действия ВС Азербайджана, заявила в субботу пресс-секретарь главы армянского правительства Мане Геворкян.

"Наступательные действия азербайджанских сил в направлении сел Старый Таглар и Хцаберд в первую очередь должны удостоиться реакции миротворцев РФ. Руководство миротворцев полностью проинформировано о происходящих с утра событиях", - написала Геворкян на своей странице в фейсбуке.

Ранее пресс-служба Минобороны Армении сообщила, что азербайджанские военные в субботу "предприняли наступательные действия" в направлении населенных пунктов Старый Таглар и Хцаберд в Нагорном Карабахе. Подразделения Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики предприняли соразмерные действия для подавления активности азербайджанских сил, заявили в пресс-службе.

Ранее в субботу пресс-служба Минобороны непризнанного Карабаха сообщила, что азербайджанские военные в минувшую пятницу попытались напасть на пост Армии обороны НКР, трое военнослужащих получили ранения.

В ведомстве опровергли появившиеся в азербайджанских СМИ сведения о вооруженной провокации с армянской стороны на участке Гадрута.

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Страны
Азербайджан
Армения
Россия
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