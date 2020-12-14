Минобороны сообщило о нарушении режима прекращения огня в Карабахе

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Один случай нарушения режима прекращения огня в Гадрутском районе был зафиксирован в Нагорном Карабахе 11 декабря, сообщается в бюллетене Минобороны РФ по развертыванию российских миротворческих сил в зоне нагорно-карабахского конфликта.

"11 декабря зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня в Гадрутском районе", - говорится в документе.

В бюллетене также отмечается, что миротворцы на территории Нагорного Карабаха ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на 23 наблюдательных постах.

Продолжается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания. "За сутки российскими миротворцами обеспечено безопасное возвращение с территории Армении в Нагорный Карабах 481 беженца. Всего с 14 ноября 2020 г. в места прежнего проживания в Нагорном Карабахе вернулись 37 707 человек", - отмечается в бюллетене.