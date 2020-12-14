Ракетчики на учениях под Калининградом отработали развертывание комплексов "Бал"

Москва. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Ракетчики Балтийского флота провели в Калининградской области учения с электронными пусками береговых ракетных комплексов "Бал", сообщили в пресс-службе флота.

"Расчеты ракетных комплексов в ходе выполнения учебно-боевой задачи совершили марш на полигон. По прибытию в заданный район военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию береговых ракетных комплексов, определению данных для ракетной стрельбы", - говорится в сообщении, распространенном в субботу.

В ходе учений были проведены "электронные пуски крылатых ракет по морским целям и их условное поражение".

Кроме того, ракетчики Балтийского флота отработали перевод комплексов из походного положения в боевое, перегрузку ракет с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку.

Отмечается, что в отработке поставленных задач было задействовано до 50 военнослужащих и более 10 единиц военной и специальной техники.