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Интерфакс-АВН

Ракетчики на учениях под Калининградом отработали развертывание комплексов "Бал"

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Береговой ракетный комплекс (БРК) "Бал"
Береговой ракетный комплекс (БРК) "Бал".
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Москва. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Ракетчики Балтийского флота провели в Калининградской области учения с электронными пусками береговых ракетных комплексов "Бал", сообщили в пресс-службе флота.

"Расчеты ракетных комплексов в ходе выполнения учебно-боевой задачи совершили марш на полигон. По прибытию в заданный район военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию береговых ракетных комплексов, определению данных для ракетной стрельбы", - говорится в сообщении, распространенном в субботу.

В ходе учений были проведены "электронные пуски крылатых ракет по морским целям и их условное поражение".

Кроме того, ракетчики Балтийского флота отработали перевод комплексов из походного положения в боевое, перегрузку ракет с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку.

Отмечается, что в отработке поставленных задач было задействовано до 50 военнослужащих и более 10 единиц военной и специальной техники.

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Страны
Россия
Продукция
Бал РК
Проекты
БФ
Военные учения
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