Новый тридцатилетний план военного кораблестроения США

9 декабря 2020 года министерство обороны США представило Конгрессу США новый 30-летний долгосрочный план военного кораблестроения, рассчитанный до 2051 финансового года ( текст плана ). План предусматривает достижение численности корабельного состава ВМС США в 355 единиц к началу 2030-х годов и 406 единиц к 2051 году (с учетом вспомогательных судов и без учета безэкипажных единиц).

Выведенная из эллинга американского судостроительного предприятия Newport News Shipbuilding строящаяся для ВМС США атомная многоцелевая подводная лодка SSN 794 Montana типа Virginia серии Block IV. Ньюпорт-Ньюс, октябрь 2020 года. Новый 30-летний долгосрочный план военного кораблестроения США предполагает увеличение темпов строительства атомных многоцелевых подводных лодок до трех единиц в год начиная с 2025 финансового года (с) Newport News Shipbuilding

В сообщении министерства обороны США по данному поводу заявлено, что "30-летний план военного кораблестроения соответствует Стратегии национальной обороны (National Defense Strategy - NDS), в которой Китай и Россия признаются почти равными угрозами. Чтобы гарантировать, что мы сохраняем превосходство над этими угрозами, NDS требует современные боеготовые силы для действий в Тихоокеанском регионе. Министерство обороны переориентировало более 45 млрд долл в рамках перспективных оборонных программы обороны на боижайшие годы на военное кораблестроение и другие приоритеты".

План предусматривает резкое наращивание средств на военное кораблестроение США. В частности, на первые пять лет действия плана (с 2022 по 2026 финансовые годы) предусматривается увеличение средств на военное кораблестроение на указанные 45 млрд долл - суммарно до 147 млрд долл, по сравнению с ранее планировавшимися на эти пять лет 102 млрд долл, доведя расходы на кораблестроение примерно до 35 млрд долл в год в 2025 и 2026 фин годах. В частности, планируется увеличение темпов строительства атомных многоцелевых подводных лодок до трех единиц в год начиная с 2025 фин года (что должно нарастить общую численность многоцелевых АПЛ в составе ВМС США с нынешних 51 единиц до 80 единиц к 2051 фин году), начало серийной постройки новых фрегатов типа FFG 62 Constellation (с увеличением темпов их постройки с 2025 фин года до четырех единиц в год) и вспомогательных и десантных кораблей новых типов, в том числе меньших размеров.

Значительная часть увеличения финансирования военного кораблестроения, однако, пойдет на реализацию программы строительства новых атомных ракетных поводных лодок типа SSBN 826 Columbia, которых планируется ввести в строй 12 единиц к 2041 фин году. В первые указанные пять лет (с 2022 по 2026 финансовые годы) на программу постройки ПЛАРБ типа Columbia будет выделено 30 млрд долл из общей суммы 147 млрд долл на военное кораблестроение, а в целом в период до 2036 фин года реализация этой программы будет требовать от 6 до 8 млрд долл в год, наглядно показывая серьезность бремени строительства ПЛАРБ даже для ведущей военно-морской державы мира.

Относительно строительства безэкипажных кораблей в 30-летнем плане проявлена определенная осторожность. В целом предполагается постройка двух классов безэкипажных надводных кораблей - "больших" (Large Unmanned Surface Vessel - LUSV) и "средних" (Medium Unmanned Surface Vessel - MUSV), - а также "сверхбольших" необитаемых автономных подводных аппаратов (Extra Large Unmanned Undersea Vehicle - XLUUV). В первые пять лет (с 2022 по 2026 финансовые годы) предполагается суммарно выделить 4,339 млрд долл на финансирование начала строительства 12 единиц LUSV, одного MUSV и восьми XLUUV. В целом предполагается построить 119 единиц LUSV и MUSV и 24 XLUUV к 2045 фин году, а на 2051 фин год проектируется диапазон от 119 до 166 единиц LUSV и MUSV и от 24 до 76 единиц XLUUV.

План призывает к сохранению численности авианосцев ВМС США на уровне 10-11 единиц - в течении 30 лет планируется ввести в строй семь новых авианосцев (два из которых уже профинансированы). План оставляет в неопределенности возможность постройки неатомных авианосцев меньшего размера, и лишь указывает, что исследование перспективного состава флота Future Naval Force Study (FNFS) "определило, что новые концепции, такие как легкий авианосец(CVL), необходимо проработать, чтобы полностью раскрыть их потенциал по выполнению ключевых задач при более рассредоточеннных силах, и проинформировать о лучшем сочетании перспективного состава CVN / CVL".

Основные количественные показатели 30-летнего долгосрочного плана военного кораблестроения США (ппо финансовым годам): Таблица 3 - планируемое финансирование постройки кораблей по классам, Таблица 4 - планируемый график ввода кораблей в строй по годам по классам, Таблица 5 - планируемый график списания кораблей из состава флота по годам по классам, Таблица 6 - планируемый состав ВМС США по классам кораблей на каждый год

Предполагаемое финансирование военного кораблестроения в первый пятилетиний период (с 2022 по 2026 финансовые годы) 30-летнего долгосрочного плана военного кораблестроения США

Предполагаемый перспективный состав ВМС США (с учетом безэкипажных кораблей) с возможным учетом рекомендаций исследования перспективного состава флота Future Naval Force Study (FNFS)

Предполагаемое финансирование строительства кораблей по классам в рамках 30-летнего долгосрочного плана военного кораблестроения США

Предполагаемый рост других статей росходов ВМС США (личный состав, операции и боевая подготовка, обслуживание и судоремонт) в случае реализации 30-летнего долгосрочного плана военного кораблестроения США, млрд долл.