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ТАСС

Рогозин назвал залп четырьмя "Булавами" демонстрацией высокой боеготовности флота

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Сергей Савостьянов / ТАСС

Ранее атомный подводный крейсер "Владимир Мономах" выполнил пуск четырех баллистических ракет из акватории Охотского моря

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Залп четырьмя баллистическими ракетами "Булава" с атомного подводного крейсера стратегического назначения "Владимир Мономах" является демонстрацией высокой надежности боевых ракетных комплексов и боеготовности флота. Такое мнение выразил в субботу генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Сегодняшний залп с "Борея" четырьмя "Булавами" - демонстрация высокой боеготовности нашего флота и высокой надежности наших боевых ракетных комплексов", - написал Рогозин на своей странице в Twitter.

Атомный подводный крейсер Тихоокеанского флота "Владимир Мономах" выполнил пуск четырех баллистических ракет "Булава" из акватории Охотского моря в субботу в рамках плановых мероприятий боевой подготовки. Пуск ракет выполнялся из подводного положения из акватории Охотского моря по полигону Чижа в Архангельской области. Полет прошел в штатном режиме.

Межконтинентальная баллистическая ракета Р-30 "Булава" с середины 1990-х годов разрабатывалась Московским институтом теплотехники (входит в Роскосмос). Главные конструкторы - Юрий Соломонов и Александр Суходольский. По данным СМИ, эта трехступенчатая твердотопливная ракета может нести до шести боевых блоков индивидуального наведения. Предназначена для вооружения атомных подводных лодок проекта 955 "Борей", каждая субмарина имеет 16 пусковых установок. Сейчас ракета производится на Воткинском заводе (входит в Роскосмос).

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Владимир Мономах
Компании
Воткинский завод
МИТ
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
955 Борей
Военные учения
ТОФ
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