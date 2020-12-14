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Известия.ru

Минобороны показало запуск ракет «Булава» с подлодки «Владимир Мономах»

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru

Минобороны продемонстрировало кадры запуска четырех баллистических ракет «Булава» с атомного подводного крейсера «Владимир Мономах» в акватории Охотского моря. Кадры в субботу, 12 декабря, опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Запуск ракет производился в рамках плановых мероприятий боевой подготовки. Точкой назначения стал полигон Чижа в Архангельской области.

В ведомстве отметили, что полет баллистических ракет «Булава» прошел в штатном режиме, и боевые блоки успешно прибыли в заданный район.

Подчеркивается, что при подготовке и проведении залповой ракетной стрельбы экипаж АПК проявил высокий профессионализм и морскую выучку.


Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Владимир Мономах» является атомной подводной лодкой четвертого поколения. Его спустили на воду в декабре 2012 года.

В середине ноября 2015 года ее экипаж произвел залповую стрельбу из подводного положения двумя баллистическими ракетами «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке. Первую «Булаву» с него запустили в сентябре 2014 года.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Булава-30
Владимир Мономах
Проекты
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