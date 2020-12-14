В США назвали пять особенностей Су-57, угрожающих НАТО

Российский истребитель Су-57 обладает передовыми возможностями, которые могут угрожать силам Североатлантического альянса. Такое мнение высказал обозреватель журнала The National Interest Марк Эпископос, выделив пять главных особенностей российского самолета пятого поколения.

Первое, на что указал автор, "великолепная аэродинамика и сверхманевренность". Трехмерное управление вектором тяги, способность развивать сверхзвуковую скорость без использования форсажа и дальность полета делают истребитель высокоэффективным в различных сценариях воздушного боя.

Номенклатура применяемого вооружения служит еще одним преимуществом Су-57. Самолет, предназначенный в основном для завоевания превосходства в воздухе, оснащается мощным арсеналом ракет "воздух-воздух" с впечатляющими дальностями поражения. Однако Су-57 способен наносить удары и по наземным объектам ракетами и управляемыми бомбами. Наконец, истребитель выступает и носителем гиперзвуковой ракеты Х-47М2 "Кинжал".

Инновационная авионика Су-57 делает его угрозой для "особо ценных воздушных целей". Разнообразная электроника упрощает обнаружение самолетов противника, включая "невидимки", на дальних расстояниях и предлагает пилоту наиболее эффективные варианты атаки.

Усиливает боевые возможности истребителя беспилотный аппарат "Охотник" - как отмечает Эпископос, это "верный ведомый" Су-57, помогающий ему в разведывательных задачах и передаче данных. "Охотник" также может и наносить удары.

Дополняет все перечисленные особенности стоимость самолета, заключает обозреватель. По его словам, за последние годы удалось существенность снизить цену Су-57, что значительно оптимизирует серийное производство самолета и делает машину конкурентоспособной на международном рынке.

Тимур Алимов