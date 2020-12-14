На МКС снова отключилась система получения кислорода

На Международной космической станции (МКС) снова отключилась система получения кислорода «Электрон-ВМ». Об этом сообщил экипаж станции во время переговоров с Землей, передает «Интерфакс» в субботу, 12 декабря.

«"Электрон" отключился не из-за проблем с питанием, а из-за проблем с давлением кислорода», — уточнил космонавт Сергей Рыжиков. Он добавил, что сбой произошел в 11:50.

Ранее система получения кислорода на МКС отказывала 15 октября. Подобные инциденты на МКС случаются, на станции есть запасы. Американский сегмент оснащен собственной системой получения кислорода.