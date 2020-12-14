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Naked Science

В США запатентовали чрезвычайно крупный конвертоплан, оснащенный четырьмя винтами

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Американская компания Bell Helicopter запатентовала конвертоплан, имеющий четыре винта. Одно из преимуществ такой концепции — высокая грузоподъемность.

Как сообщает FlightGlobal, корпорация Bell получила патент на необычный летательный аппарат: конвертоплан с четырьмя винтами, расположенными на крыльях, которые установлены друг за другом.

Внешне аппарат похож на два конвертоплана V-22, объединенных в одну конструкцию. Такой подход, по мнению разработчиков, позволяет решить сразу несколько задач: в частности, дает возможность перевозить больше грузов (в сравнении с конвертопланом «обычной» схемы).

Необычное расположение крыльев, снабженных подкосами, призвано увеличить подъемную силу.

Проект конвертоплана от Bell

Источник изображения: Bell Helicopter

Конвертопланом называют летательный аппарат, имеющий поворотные двигатели: при взлете и посадке они работают как подъемные, а во время горизонтального полета — в качестве тянущих или толкающих. Проще говоря, такой аппарат совмещает в себе «неприхотливость» вертолета и скорость самолета. Среди недостатков концепции — техническая сложность и высокая цена.

Напомним, сейчас США активно испытывают перспективный конвертоплан V-280 Valor: в прошлом году он выполнил первые полностью автономные полеты.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
MV-22 Osprey
V-280
Компании
Bell Helicopter
Textron
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