В США запатентовали чрезвычайно крупный конвертоплан, оснащенный четырьмя винтами

Американская компания Bell Helicopter запатентовала конвертоплан, имеющий четыре винта. Одно из преимуществ такой концепции — высокая грузоподъемность.

Как сообщает FlightGlobal, корпорация Bell получила патент на необычный летательный аппарат: конвертоплан с четырьмя винтами, расположенными на крыльях, которые установлены друг за другом.

Внешне аппарат похож на два конвертоплана V-22, объединенных в одну конструкцию. Такой подход, по мнению разработчиков, позволяет решить сразу несколько задач: в частности, дает возможность перевозить больше грузов (в сравнении с конвертопланом «обычной» схемы).

Необычное расположение крыльев, снабженных подкосами, призвано увеличить подъемную силу.

Проект конвертоплана от Bell Источник изображения: Bell Helicopter

Конвертопланом называют летательный аппарат, имеющий поворотные двигатели: при взлете и посадке они работают как подъемные, а во время горизонтального полета — в качестве тянущих или толкающих. Проще говоря, такой аппарат совмещает в себе «неприхотливость» вертолета и скорость самолета. Среди недостатков концепции — техническая сложность и высокая цена.

Напомним, сейчас США активно испытывают перспективный конвертоплан V-280 Valor: в прошлом году он выполнил первые полностью автономные полеты.