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Исламисты были близки к обладанию гитлеровским «оружием возмездия»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Экспериментальный образец двигателя для ракеты V-1 обнаружили в Мосуле после освобождения города от террористов.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на польскую газету «Gazeta Wyborcza», «Исламское государство» (запрещено в РФ) пыталось построить вундерваффе Гитлера

Институт Conflict Armament Research (CAR) получил в распоряжение внутренний документ исламистов - игиловцев о работе над двигателем самолета-снаряда V-1. Такое оружие фашисты использовали во времена Второй мировой войны для бомбардировки Великобритании. Сам двигатель был обнаружен в Мосуле.

CAR - это британская организация, которая исследует поставки обычного вооружения и боеприпасов в зонах конфликта. Ее новый отчет, составленный на основе работы, которая длилась полтора года, демонстрирует, как именно террористы пыталось построить более передовое вооружение. А также откуда террористы брали необходимые компоненты.

Как оказалось, материалы для производства оружия, а также взрывчатые вещества они получали через закупки, которые проводились через небольшие семейные фирмы в Европе и Турции. Например, небольшой магазин мобильных телефонов приобрел 6 тонн алюминиевой пасты, что точно не соответствовало его деятельности. «Если бы надзор был лучше, можно было бы предотвратить такие покупки», - сказал BBC Майк Льюис из CAR. Террористы также покупали беспилотники, доступные в обычных магазинах. 

Но ИГ имело амбиции по созданию более сложного вооружения. С 2015 года террористическая организация пыталась построить ракеты с пульсирующим воздушно-реактивным двигателем, которые нацисты использовали во времена Второй мировой войны. Такие двигатели вышли из употребления в 1950-х годах. Но их до сих пор можно недорого купить. В Польше, например, такие миниатюрные двигатели продаются на популярном сайте Allegro за 500 злотых (примерно 136 долларов).

«Можно приладить к самолету или построить что-то интересное (например, V-1)», - говорится в описании товара. Такой двигатель, но длиной более двух метров, был найден в больнице Мосула. Оценка устройства показала, что террористы были близки к успеху.

Также они пытались построить автоматическую систему ПВО и даже ее испытывали. Однако, до ее боевого использования дело не дошло. Необходимые технологии ИГ  покупало через специально созданные фирмы в США, Канаде, Гонконге и Великобритании. Эти фальшивые компании делали вид, что работают над построением метеорологических зондов или над системами слежения за урожаем.

В 2015 году ИГ написало письмо в магазин моделей самолетов в США. Террористов интересовало, способен ли пульсирующий воздушно-реактивный двигатель, который был в продаже, поднять в небо 40-килограммовый самолет.

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