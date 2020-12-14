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WarSpot

ACV выходит на полную мощность

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Источник изображения: warspot.ru

Корпус морской пехоты США полностью перейдёт на новые амфибийные бронетранспортёры. Вчера, 11 декабря, портал defensenews.com сообщил о том, что КМП США подписал с BAE Systems новый контракт на полномасштабное производство боевых машин ACV.

В ноябре КМП США объявил начальную боевую готовность первых машин ACV, поставленных в рамках мелкосерийной сборки. Первая партия бронетранспортёров-амфибий включает в себя 36 единиц общей стоимостью $184 млн.

Выход ACV с затапливаемой палубы десантного корабля

Источник изображения: defensenews.com

В дальнейшем BAE Systems сможет поставлять порядка 80 ACV ежегодно в течение пяти лет. После удовлетворения основного спроса дальнейшие объёмы производства будут исходить из операционной потребности.

Тендер на поставку новых амфибийных бронетранспортёров для КМП стартовал в США в 2015 году. Его финалистами стали Terrex 2 от SAIC и ACV BAE Systems, военное командование отдало предпочтение боевой машине от BAE.

Победа в тендере была очень важна для BAE Systems, поскольку с 1941 года все амфибийные машины КМП США производятся этой компанией и её предшественниками. Плавающий бронетранспортёр ACV создан на базе итальянского БТР Iveco SuperAV, вмещает 3 членов экипажа и 13 десантников, а его максимальная скорость составляет 120 км/ч по суше и 11 км/ч по воде. Запас хода машины — 500 км, мощность двигателя — 690 л. с., запас плавучести — 21%.

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Страны
Италия
США
Продукция
Terrex
Компании
BAE Systems
Iveco
SAIC
Проекты
ACV БМ
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