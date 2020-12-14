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Российская газета

Полмира одним залпом: в 1981-м вступила в строй первая подлодка "Акула"

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Источник изображения: Сергей Федюнин/wikimedia.org

12 декабря 1981 года в состав Северного флота был принят тяжелый ракетный подводный крейсер стратегического назначения ТК-208 проекта 941 или "Акула". В 1998 году он получил название "Дмитрий Донской". К 2008 году был модифицирован по проекту 941УМ с оснащением ракетным комплексом "Булава". В настоящий момент несет службу в составе Северного флота. Корабль до сих пор является самой большой подлодкой в мире. По классификации НАТО ТК-208 получил название "Тайфун".

Техническое задание на разработку проекта 941 выдали в 1972 году. Заложили первую субмарину через четыре года. На воду спустили 29 сентября 1980-го. В строй подлодка вступила 12 декабря 1981 года.

Общая конструкция подводных лодок проекта 941 "Акула" разделена на пять отдельных прочных корпусов с объединением одним внешним. Два корпуса считаются ключевыми, диаметр в некоторых местах доходит до 10 метров. В передней части между ними располагаются ракетные шахты. У основания рубки имеются две всплывающие камеры для эвакуации экипажа.

Обшивка прочных корпусов выполнена из титановых сплавов. Особое внимание уделено рубке, ее верхние ограждения позволяют пробивать полярный лед толщиной до 2,5 метра.

Подлодки данной серии несли на борту межконтинентальные твердотопливные баллистические ракеты. Баллистический ракетный комплекс Д-19 разрабатывался специально для подводных лодок проекта 941. Состоял он из 20 трехступенчатых ракет Р-39. И "Акула" была единственным типом подводных лодок, способным нести их на борту. Дальность этих ракет составляла 8,3 тысячи километров, боевая часть делилась на десять боеголовок, каждая с собственным наведением. Масса ракеты на старте - 90 тонн. Допускалось ведение огня в надводном положении, а также с глубины до 55 метров.

Тактические задачи атомной подводной лодки - патрулирование, участие в учениях, испытания новых вооружений. Ввиду своих габаритов подлодка не рассчитана на активные морские сражения в составе флотов. Данная субмарина способна разгоняться до 25 узлов, или 46,3 километра в час, и она относится к числу самых малошумных среди атомных субмарин.

Сначала планировали построить 12 подлодок данной серии. Потом сократили до десяти. Однако выпустили всего шесть подводных крейсеров стратегического назначения с 1981 по 1989 годы.

Сегодня в составе ВМФ России есть только головной подводный стратегический крейсер проекта 941 - "Дмитрий Донской". Он прошел модернизацию на судоверфи и был переоборудован для испытаний ракетного комплекса "Булава-30". На субмарине отрабатывались все детали запуска ракеты, бортового управления стартом. И уже после полной отработки ракета была запущена с подлодки проекта 955 "Юрий Долгорукий".


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Дмитрий Донской
Юрий Долгорукий
Проекты
941 Акула
955 Борей
NATO
Военные учения
СФ
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