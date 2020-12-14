Войти
Известия.ru

Армия Карабаха сообщила о нападении азербайджанских военных

549
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Азербайджанские военные попытались напасть на пост армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР), и трое военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба минобороны НКР в субботу, 12 декабря.

«11 декабря около 20:40 противник предпринял попытку атаковать одну из военных позиций, расположенных на южном направлении армии обороны. В результате перестрелки трое резервистов получили огнестрельные ранения различной степени тяжести», — говорится в заявлении на сайте военного ведомства.

Кроме того, в ведомстве опровергли появившиеся в азербайджанской прессе сведения о вооруженной провокации с армянской стороны на участке Гадрута.

Накануне в Нагорном Карабахе произошло смертельное ДТП с участием автомобиля российских миротворцев. Погибли двое человек.

Двое военнослужащих армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики 2 декабря погибли при выполнении служебных обязанностей в одной из воинских частей.

В конце ноября в Физулинском районе Карабаха на мине подорвался автомобиль. В результате случившегося погибли четыре гражданина Азербайджана.


Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября.

Соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября было подписано премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и российским лидером Владимиром Путиным. По соглашению в регион отправились российские миротворцы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
07.12.2020
Почему данные Азербайджана о жертвах в Карабахе вызывают сомнения
17.11.2020
Только наблюдение: в России объяснили планы Турции по отправке военных в Азербайджан
08.10.2020
Зависит от Баку: Ереван готов к уступкам по Карабаху
20.07.2020
Конфликт в Закавказье ни при чем: почему Россия проверяет войска
08.07.2010
Новости "ТВМ-2010". Итоги
09.04.2008
Безо всяких НАТО оснований. Борьба с Североатлантическим альянсом отвлекает внимание россиян от реальных угроз безопасности страны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.12 18:05
  • 135
Космонавтика Илона Маска
  • 14.12 17:41
  • 41
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"
  • 14.12 17:37
  • 26
Путин обсудил с Меркель Карабах, Донбасс и коронавирус
  • 14.12 16:37
  • 2
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 14.12 15:49
  • 10
Российскую «Армату» заменит танк с ЭТХП
  • 14.12 15:22
  • 3
Источник сообщил о запуске ракеты "Ангара" с Плесецка 14 декабря
  • 14.12 15:19
  • 19
АК-19: прорыв или стагнация
  • 14.12 14:35
  • 5
Сахалин, как цитадель, на изолированном Тихоокеанском ТВД
  • 14.12 13:56
  • 255
"Заняли сторону": Небензя об отказе стран от встречи в СБ ООН по Украине
  • 14.12 13:07
  • 18
Видео: F-35A произвел испытательный сброс новой ядерной бомбы на сверхзвуковой скорости
  • 14.12 12:58
  • 7
РФ готова поставить Сербии авиацию и системы ПВО, вопрос кредита не стоит - ФСВТС России
  • 14.12 12:54
  • 60
Уничтоженному "Исламским государством" Т-90 оторвало башню
  • 14.12 12:42
  • 1
"Мы сделаем сверхчеловека": зачем Пентагон залез в мозг своих солдат
  • 14.12 12:20
  • 3
МС-21 с российским двигателем совершит первый полет до конца года - Мантуров
  • 14.12 09:31
  • 6
Спецназ НАТО готовят к тайному прорыву в Россию