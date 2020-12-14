Армия Карабаха сообщила о нападении азербайджанских военных

Азербайджанские военные попытались напасть на пост армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР), и трое военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба минобороны НКР в субботу, 12 декабря.

«11 декабря около 20:40 противник предпринял попытку атаковать одну из военных позиций, расположенных на южном направлении армии обороны. В результате перестрелки трое резервистов получили огнестрельные ранения различной степени тяжести», — говорится в заявлении на сайте военного ведомства.

Кроме того, в ведомстве опровергли появившиеся в азербайджанской прессе сведения о вооруженной провокации с армянской стороны на участке Гадрута.

Накануне в Нагорном Карабахе произошло смертельное ДТП с участием автомобиля российских миротворцев. Погибли двое человек.

Двое военнослужащих армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики 2 декабря погибли при выполнении служебных обязанностей в одной из воинских частей.

В конце ноября в Физулинском районе Карабаха на мине подорвался автомобиль. В результате случившегося погибли четыре гражданина Азербайджана.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября.

Соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября было подписано премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и российским лидером Владимиром Путиным. По соглашению в регион отправились российские миротворцы.