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Военно-промышленный курьер

Япония не будет вооружаться американскими ракетами

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Источник изображения: vpk-news.ru

Власти Японии отказались выделять в 2021 году средства на оснащение своих истребителей F-15 новыми американскими ракетами, сообщает 12 декабря Kyodo со ссылкой на источнике в правительстве страны.

Как пишет агентство, проект о финансировании модернизации истребителе планировалось включить в бюджет страны на следующий финансовый год, однако его решено отложить из-за больших трат. Реализация предполагала выделение 21,3 млрд иен ($ 205 млн).

При этом отмечается, что первоначальная стоимость была примерно в пять раз ниже. Ее увеличение объясняется тем, что у американских производителей истощаются запасы необходимых для строительства ракет компонентов, и им необходимо будет создать новые производственные линии.

Японские власти намеревались завершить модернизацию 20 своих истребителей F-15 к 2027 году, этот проект был обусловлен тем, кто Китай наращивает свою оборонную мощь. Но нынешнее решение правительства отсрочит реализацию этого плана, добавили собеседники агентства.

Eadaily отмечает, что 21 июня стало известно о планах Японии полностью аннулировать план развертывания комплексов противоракетной обороны (ПРО) американского производства Aegis Ashore из-за их высокой стоимости, технических проблем и небыстрых сроков развертывания.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Япония
Продукция
F-15
Иджис
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