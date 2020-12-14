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ТАСС

Индонезия предложила Илону Маску построить в стране площадку для запуска ракет

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Илон Маск
Илон Маск.
Источник изображения: Фото: Win McNamee / Getty Images

Маск отметил, что в январе 2021 года эксперты прибудут в Джакарту для обсуждения всех деталей

СИНГАПУР, 12 декабря. /ТАСС/. Президент Индонезии Джоко Видодо предложил американской компании SpaceX построить на территории страны стартовую площадку для запуска ракет. Такую возможность глава государства обсудил с руководителем компании Илоном Маском во время телефонного разговора, сообщает в субботу агентство Bloomberg.

"Президент пригласил SpaceX возвести площадку, Маск отметил, что в январе будущего года эксперты прибудут в Джакарту для обсуждения всех деталей", - говорится в заявлении офиса министра-координатора по морским делам и инвестициям.

Ранее власти Индонезии объявляли о планах построить собственный космодром на острове Биак в провинции Папуа. С географической точки зрения это место считается одним из лучших для запуска тяжелых ракет.

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Страны
Индонезия
Сингапуp
США
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
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