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В США объяснили угрозу Су-57 для НАТО

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Источник изображения: Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российский истребитель пятого поколения Су-57 представляет собой реальную угрозу для НАТО по пяти причинам, объясняет американский журнал The National Interest.

Издание обратило внимание на выдающуюся аэродинамику и маневренность самолета, в частности трехмерное управление вектором тяги и способность на сверхзвуковой скорости преодолевать значительные расстояния. Другой особенностью истребителя назвали его вооружение, позволяющее поражать воздушные и наземные цели на разнообразных расстояниях.

Автор статьи заверил, что единица Су-57 стоит около 40 миллионов долларов, что является конкурентоспособным предложением на внешнем рынке. Издание отметило разнообразную авионику самолета, позволяющую отслеживать действия противника и предлагать эффективный ответ на них, в частности фазированные антенные решетки по бокам истребителя.

Последней, пятой угрозой Су-57 для НАТО в публикации назвали ведомый ударно-разведывательный беспилотный летательный аппарат «Охотник», который улучшает характеристики истребителя в области разведки, передачи данных и наступательных возможностей. «Несмотря на то, что проект неоднократно объявлялся мертвым, первые серийные Су-57 уже здесь, и они обладают множеством передовых возможностей, которые могут серьезно угрожать активам НАТО», — пишет The National Interest.

В декабре в сети появились ролики, в которых показано использование технологии дополненной реальности для сборки Су-57 в цехе Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Юрия Гагарина (КнААЗ). В Defence Blog отметили, что, возможно, речь идет об использовании в производстве очков HoloLens американской компании Microsoft.

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