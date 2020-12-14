Разрабатываемая в России орбитальная станция может иметь неограниченный срок эксплуатации

Предполагается, что высота орбиты, на которую будет выведена станция, может составить от 350 до 460 километров

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Срок службы новой орбитальной станции, которая сейчас разрабатывается в России, может быть неограниченным. Об этом говорится в материалах Ракетно-космической корпорации "Энергия", имеющихся в распоряжении ТАСС.

"Срок службы - не ограничен", - говорится в материалах.

Предполагается, что высота орбиты, на которую будет выведена станция, может составить от 350 до 460 километров. Всего РКК "Энергия" предлагает выводить на орбиту от трех до семи модулей.

В ноябре в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос" сообщили ТАСС, что Ракетно-космическая корпорация "Энергия" готовит предложения по новой орбитальной станции, которые будут рассмотрены научно-техническим советом Роскосмоса, а затем переданы в правительство. В свою очередь гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что новая орбитальная станция, концепция которой сейчас разрабатывается в России, должна иметь функции ремонта и дозаправки космических кораблей.

Ранее портал "Научная Россия" опубликовал часть выступления руководителя полета российского сегмента МКС, первого заместителя генконструктора по летной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК "Энергия" Владимира Соловьева на заседании Совета РАН по космосу, в котором он заявил, что уже сейчас есть ряд элементов, которые серьезно затронуты повреждениями и выходят из эксплуатации. По его мнению, многие из них не подлежат замене. Соловьев отметил, что после 2025 года прогнозируется лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС, а дальнейшее финансирование станции он оценил в 10-15 млрд рублей.

Кроме того, Соловьев представил проект российской орбитальной служебной станции, которая в настоящий момент разрабатывается в РКК "Энергия". Предполагается, что она будет состоять из трех - семи модулей, которые смогут работать как в беспилотном режиме, так и с экипажем от двух до четырех человек.