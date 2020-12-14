"Ядерный буксир" собираются запускать с космодрома Восточный

Москва. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - На космодроме Восточный планируется создать технический комплекс для запуска на орбиту модулей "ядерного буксира", сообщается в контракте, опубликованном на портале госзакупок.

В договоре между Роскосмосом и КБ "Арсенал" говорится, что на космодроме Восточный планируется построить "технический комплекс" для обслуживания модулей "ядерного буксира".

Создание комплекса выделено в отдельную опытно-конструкторскую работу.

Кроме этого в документе указывается, что с космодрома Восточный будут выводиться на орбиту оба модуля, входящих в состав комплекса.

"Ракетно-космический комплекс транспортно-энергетического модуля (ТЭМ) должен обеспечивать (...) выведение ТЭМ с космодрома "Восточный" на начальную орбиту функционирования высотой не менее 900 км и наклонением 51,7 градусов", - говорится в контракте.

В данный момент на космодроме Восточный идёт строительство объектов второй очереди, которые позволят запускать с него ракеты семейства "Ангара". 26 июня в "Роскомосе" сообщили о завершении строительства командного пункта для запуска ракет-носителей "Ангара-А5". По данным госкорпорации, возможно, он также будет использоваться для управления пусками сверхтяжелых ракет "Енисей".

Разработка ядерной энергоустановки мегаваттного класса стартовала в 2010 году. Планируется использовать ее на орбитальном буксире, предназначенном для изучения Луны и дальнего космоса. Разработку ведет Центр имени Келдыша, изначально завершение работ по установке планировалось на 2015 год, а первый полет буксира - на 2018 год, однако сроки несколько раз сдвигались.

Как сообщалось в октябре, "Роскосмос" выделил почти 4,2 млрд рублей на разработку аванпроекта космического зонда ядерной энергетической установкой "Нуклон".