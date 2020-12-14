Командующий ЦВО и начальник Генштаба Узбекистана обсудили вопросы безопасности и развития сотрудничества

Москва. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин в ходе рабочего визита в Ташкент обсудил с начальником генерального штаба вооруженных сил Узбекистана Павлом Эргашевым актуальные вопросы региональной безопасности и развития военного сотрудничества, сообщает пресс-служба ЦВО в субботу.

"В ходе встречи командующий отметил позитивную динамику во взаимодействии вооруженных сил Российской Федерации и Республики Узбекистан. Военнослужащие вооруженных сил Республики Узбекистан традиционно участвуют в мероприятиях оперативной и боевой подготовки ЦВО, сборах, командно-штабных тренировках и учениях", - говорится в сообщении.

Растет и количество масштабных совместных мероприятий, в 2020 году их число достигло 10, что в пять раз больше по сравнению с 2017 годом, отметили в пресс-службе.

"С 2017 года сотрудничество между нашими оборонными ведомствами постоянно развивается и, что важно, имеет практическую направленность. Нельзя не отметить общую положительную динамику, особенно при проведении мероприятий совместной подготовки. Представители вооруженных сил Узбекистана стали постоянными участниками мероприятий оперативной и боевой подготовки, проводимых в Центральном военном округе", - цитирует Лапина пресс-служба.