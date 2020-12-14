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Французская атомная подводная лодка Perle отправлена на восстановление в Шербур

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10 декабря 2020 года на полупогружном транспортном судне Rolldock Storm из Тулона была отправлена в Шербур для прохождения восстановительного ремонта французская атомная многоцелевая подводная лодка S 606 Perle типа Rubis, сильно пострадавшая во время пожара в Тулоне 12-13 июня 2020 года.

Полупогружное транспортное судно Rolldock Storm выходит из Тулона с находящейся на борту французской атомной многоцелевой подводной лодкой S 606 Perle типа Rubis, отправленной в Шербур для прохождения восстановительного ремонта, 10.12.2020 (с) Jean-Claude Bellonne / www.meretmarine.com

Транспортное судно Rolldock Storm, принадлежащее голландской Roll Group, прибыло в Тулон 28 ноября, операция по вводу в него подводной лодки Perle была произведена 7 декабря. Лодка должна быть доставлена для восстановительного ремонта в арсенал французского судостроительного объединения Naval Group в Шербуре, являющийся центром французского подводного кораблестроения.

Напомним, что атомная многоцелевая подводная лодка S 606 Perle в значительной мере выгорела во время пожара при нахождении в среднем ремонте в сухом доке в Тулоне 12-13 июня 2020 года. В октябре министр вооруженных сил Франции Флоренс Парли объявила о принятом решении о восстановлении и возвращении лодки в строй французского флота. Несмотря на то, что лодка Perle имеет возраст 27 лет, необходимость ее восстановления вызвана низкими темпами строительства новых французских атомных многоцелевых подводных лодок типа Barracuda. Ожидается, что к концу 2027 года будут введены в строй только четыре из шести запланированных лодок типа Barracuda, что вынудит сохранять в строю последние две лодки типа Rubis (S 605 Améthyste и S 606 Perle) минимум до 2030 года.

Планируется, что в ходе восстановительных работ в Шербуре, наиболее поврежденная при пожаре носовая часть лодки Perle будет отделена и заменена носовой частью выведенной в июле 2019 года из состава французского флота и сейчас находящейся в отстое в Шербуре однотипной лодки S 602 Saphirе. Собственно замена носовой части лодки займет около полугода. Планируется, что лодка Perle должна быть повторно введена в строй в начале 2023 года.

Ввод французской атомной многоцелевой подводной лодкой S 606 Perle типа Rubis в полупогружное транспортное судно Rolldock Storm для отправки в Шербур для прохождения восстановительного ремонта. Тулон, 07.12.2020 (с) ВМС Франции и Herve Derwousie

Полупогружное транспортное судно Rolldock Storm выходит из Тулона с находящейся на борту французской атомной многоцелевой подводной лодкой S 606 Perle типа Rubis, отправленной в Шербур для прохождения восстановительного ремонта, 10.12.2020 (с) Francis Jacquot, Jean-Louis Vienne и Jean-Claude Bellonne / www.meretmarine.com

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  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
Франция
Проекты
2020-й год
Barracuda АПЛ
Rubis АПЛ
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