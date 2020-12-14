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Известия.ru

Новая российская орбитальная станция сможет работать бесконечно

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Источник изображения: Фото: РОСКОСМОС/roscosmos.ru

Новая российская орбитальная станция, разрабатываемая РКК «Энергия», сможет работать бесконечно долго. Об этом 12 декабря сообщило «РИА Новости» со ссылкой на материалы госкорпорации.

Такого эффекта планируется достичь за счет открытой архитектуры создания станции и заменяемости модулей. По словам главы Института космической политики Ивана Моисеева, он предлагал аналогичную идею «Роскосмосу» еще пять лет назад.

«Посмотрите на российский сегмент МКС. Десятилетия прошли, а он еще не достроен. Встает вопрос: что делать после завершения эксплуатации? Топить или не топить? А если изначально закладывать идеологию: модуль проработал свой срок — он отстыковывается и заменяется другим. Таким образом, станция становится «вечной». Не будет никакого диктата срока действия», — сказал он.

Ранее, 28 ноября, стало известно, что ракетно-космическая корпорация «Энергия» предложила развернуть новую российскую орбитальную служебную станцию, которая сможет вести наблюдение за всей поверхностью Земли.

26 ноября первый заместитель гендиректора «Энергии» Владимир Соловьев заявил о необходимости подумать над отказом от Международной космической станции (МКС) и создании собственной национальной станции. По его словам, ряд элементов на МКС серьезно поврежден и не подлежит замене. После 2025 года прогнозируется их «лавинообразный выход из строя».

Он добавил, что Россия имеет обязательство участия в программе Международной космической станции до 2025 года.

В июле стало известно, что после того, как станция выработает свой ресурс, российские грузовые корабли «Прогресс» сведут ее с орбиты и затопят в океане. МКС была выведена на орбиту в 1998 году, а через два года на станцию заселились первые космонавты. Срок ее эксплуатации планировали продлить до 2030 года.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Проекты
МКС
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