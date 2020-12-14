Войти
Известия.ru

Рванули с места: что показали испытания системы Starship

621
0
0
Источник изображения: Фото: REUTERS

Неудачный старт еще не означает краха всего проекта

Очередные испытания прототипа SN8 космической системы Starship завершились жесткой посадкой и взрывом. Именно об этом фиаско и написали все ведущие СМИ мира. При этом сам Илон Маск и инженеры компании SpaceX считают, что испытания прошли удачно и в очереди на полет стоит уже следующий прототип SN9. Кто прав, кто виноват — разбирались «Известия».

Что такое Starship?

Прототип SN8 представляет собой верхнюю часть будущей космической системы. Нижняя часть Super Heavy будет поднимать Starship с космодрома на Земле до высоты в несколько десятков километров, а затем возвращаться обратно и садиться с использованием собственных двигателей. Точно так же, как сейчас это делает первая ступень ракеты Falcon 9.

А вот второй ступенью космической системы будет Starship. Он выступит и как многоразовый космический корабль, который выходит на орбиту, осуществляет необходимые задания, а затем возвращается на Землю. При этом предполагается, что если Starship совершит посадку на Луну или Марс, то взлетать обратно он будет самостоятельно, без помощи первой ступени.

В 1990-х годах уже работали над подобными многоразовыми космическими системами. Прототип McDonnell Douglas DC-X («Дельта Клиппер») взлетал, зависал и садился на площадку.

Прототип McDonnell Douglas DC-X («Дельта Клиппер»)

Источник изображения: Фото: NASA

Велись такие разработки и у нас в стране — например, «Корона», многоразовая одноступенчатая ракета-носитель с вертикальным взлетом и посадкой ОАО «ГРЦ Макеева». Идея Starship не совсем нова, но, судя по всему, именно у Илона Маска хватит финансов и желания довести работы до конца, чтобы окончательно прояснить вопрос — возможны и эффективны ли подобные системы при современном уровне развития технологий.

Отдельно стоит сказать о размерах Starship и Super Heavy. Если проект будет реализован, то станет самой большой в мире космической системой, больше, чем американский «Сатурн-5» и советская «Энергия». Одновременно и полезная нагрузка будет больше, чем у всех предыдущих ракет-носителей. Но еще важнее, что за счет многоразовости на ее основе можно будет создать и транспортную межконтинентальную систему, с возможностью перевозки в кратчайшие сроки большого количества грузов, только по цене топлива, проверки и подготовки системы к следующему запуску. Сейчас в такую перспективу не верится совсем, но если Starship будет реализован, то такой вариант его использования не за горами.

Новый старый способ

Множество вопросов у наблюдателей вызывают принципы, на которых осуществляется раскрытие информации в компании SpaceX. Открытость там весьма частичная и очень строго разграниченная. Информация о финансовых потоках и себестоимости — то есть именно то, что необходимо для независимой оценки проекта, — практически никогда не покидает стен компании. До сих пор нет части подтвержденных цифр по себестоимости полетов предыдущей разработки SpaceX, частично многоразовой ракете Falcon 9. Мало известно и об определенных технических характеристиках проектов.


Зато интернет переполнен рекламными видеороликами, в которых даже провалы представляются как очередные шаги к грядущим триумфам. Руководство компании в лице Илона Маска часто дает комментарии в Сети и отвечает на самые разные вопросы как от профессиональных журналистов, так и от простых фанатов.

Один из прототипов Starship на сборочной площадке Бока-Чика в Техасе

Источник изображения: Фото: REUTERS/Gene Blevins

При разработке Starship в SpaceX пошли нетрадиционным для современной космической промышленности путем. Вместо создания предварительных многократно просчитанных и утвержденных проектов, в SpaceX пошли методом, более всего напоминающим AGILE — гибкую систему разработки программного обеспечения. В AGILE процесс разработки разбит на большое количество итераций и не ставится цель сразу создать финальный продукт. Вместо этого идет разработка минимально работоспособного изделия, после чего его доводят до соответствия первоначально заявленным требованиям.

Что-то подобное сейчас происходит на сборочной площадке Бока-Чика, где один за одним появляются всё новые прототипы будущего Starship. Многие из них очень упрощены, так как служат только для проверки баков для топлива и окислителя на прочность или других технологических тестов. SN8 — это первый прототип, имеющий полноценную рабочую рулевую систему и готовый для тестирования полета на высоту более 10 км. А уже «за его спиной» стоят готовые SN9 и SN10, готовые к тестированию, если что-то пойдет не так.

Starship SN8 во время горизонтального полета

Источник изображения: Фото: REUTERS/Gene Blevins

Несмотря на номер 8, прототип SN8 уже 11-й по счету, а всего руководство SpaceX предполагает, что будет создано не менее 20 прототипов, до того как будет готов первый серийный Starship. Так что впереди еще много испытаний, полетов, красивых кадров и эффектных взрывов.


Удача или провал?

Называть испытание в ночь на 10 декабря полным провалом будет всё же преувеличением. Вообще для такого результата есть даже свой термин — частично успешный тест. Можно посчитать, что было проведено и что не получилось. Прототип, оснащенный тремя двигателями Raptor (у финальной версии их будет шесть — три маршевых и три рулевых), оторвался от земли, набрал высоту 12,5 км, в это время проводилось попеременное отключение и включение двигателей, чтобы проверить, насколько хорошо эта операция выполняется.

Starship SN8 во время приземления

Источник изображения: Фото: REUTERS/Gene Blevins

Затем прототип перешел в режим горизонтального полета, удачно было проведено тестирование работы рулей. SN8 долетел горизонтально до нужной точки, перешел в вертикальный полет и начал приземление. И вот тут произошла ошибка. Из-за недостаточного давления в баках двигатели работали некорректно, не получилось погасить вертикальную скорость, SN8 ударился о бетонную посадочную площадку и взорвался.

Взрыв корабля Starship SN8

Источник изображения: Фото: REUTERS/Gene Blevins

Практически все цели испытания, кроме финальной посадки, были выполнены. Да, конечно, финал получился не совсем таким, каким его ожидали создатели и большинство зрителей. Но Илон Маск сам говорил, что оценивает шансы на удачное проведение тестов как один к трем. Да, итог — разрушение, но всё, что происходило до этого, внушает оптимизм по отношению к проекту.

Бизнес или мечта?

Очень многие бизнесмены по всему миру признаются, что не понимают Илона Маска. Имея связку из работающих и очень конкурентных Falcon 9 и сверхтяжелой Falcon Heavy, Маск не остановился на этом этапе. Скорее всего, этих двух ракет хватило бы для получения прибыли до конца его карьеры.

Вместо этого он ввязался в создание абсолютно новой системы Starship, с непредсказуемым результатом. Всегда есть шансы, что годы разработки так и не приведут к созданию конкурентоспособной системы и время будет потрачено впустую. Но в планах Маска полеты к Марсу, а для этой цели Falcon Heavy недостаточно.

Запуск ракеты Falcon Heavy

Источник изображения: Фото: Global Look Press/SpaceX

Получится ли Илону Маску при жизни увидеть колонизацию Марса, да и вообще пилотируемые полеты к Красной планете — пока непонятно. Так же как непонятно, насколько жизнеспособной окажется идея Starship. Одно можно сказать точно: SpaceX продолжит пробовать все варианты.

А большинство частных космических компаний и государственных агентств внимательно наблюдают за процессом строительства и испытаний. Пока еще никто не бросился копировать Starship, пока еще не верится, что его создание возможно. Однако потом может быть уже поздно.



Михаил Котов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Saturn V
Компании
MD Helicopters
SpaceX
ГРЦ им. Макеева
Персоны
Илон Маск
Проекты
Falcon РН
ИТ
Луна
Марс
Похожие новости
08.06.2020
The Paper (Китай): после запуска SpaceX шутка Маска про батут больно уколола русских?
10.03.2017
"Коронный" номер
09.01.2017
Американская и сверхтяжелая
14.09.2016
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
08.04.2011
США объявили о примерной дате запуска самой мощной ракеты-носителя в мире
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.12 18:05
  • 135
Космонавтика Илона Маска
  • 14.12 17:41
  • 41
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"
  • 14.12 17:37
  • 26
Путин обсудил с Меркель Карабах, Донбасс и коронавирус
  • 14.12 16:37
  • 2
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 14.12 15:49
  • 10
Российскую «Армату» заменит танк с ЭТХП
  • 14.12 15:22
  • 3
Источник сообщил о запуске ракеты "Ангара" с Плесецка 14 декабря
  • 14.12 15:19
  • 19
АК-19: прорыв или стагнация
  • 14.12 14:35
  • 5
Сахалин, как цитадель, на изолированном Тихоокеанском ТВД
  • 14.12 13:56
  • 255
"Заняли сторону": Небензя об отказе стран от встречи в СБ ООН по Украине
  • 14.12 13:07
  • 18
Видео: F-35A произвел испытательный сброс новой ядерной бомбы на сверхзвуковой скорости
  • 14.12 12:58
  • 7
РФ готова поставить Сербии авиацию и системы ПВО, вопрос кредита не стоит - ФСВТС России
  • 14.12 12:54
  • 60
Уничтоженному "Исламским государством" Т-90 оторвало башню
  • 14.12 12:42
  • 1
"Мы сделаем сверхчеловека": зачем Пентагон залез в мозг своих солдат
  • 14.12 12:20
  • 3
МС-21 с российским двигателем совершит первый полет до конца года - Мантуров
  • 14.12 09:31
  • 6
Спецназ НАТО готовят к тайному прорыву в Россию