Рванули с места: что показали испытания системы Starship

Неудачный старт еще не означает краха всего проекта

Очередные испытания прототипа SN8 космической системы Starship завершились жесткой посадкой и взрывом. Именно об этом фиаско и написали все ведущие СМИ мира. При этом сам Илон Маск и инженеры компании SpaceX считают, что испытания прошли удачно и в очереди на полет стоит уже следующий прототип SN9. Кто прав, кто виноват — разбирались «Известия».

Что такое Starship?

Прототип SN8 представляет собой верхнюю часть будущей космической системы. Нижняя часть Super Heavy будет поднимать Starship с космодрома на Земле до высоты в несколько десятков километров, а затем возвращаться обратно и садиться с использованием собственных двигателей. Точно так же, как сейчас это делает первая ступень ракеты Falcon 9.

А вот второй ступенью космической системы будет Starship. Он выступит и как многоразовый космический корабль, который выходит на орбиту, осуществляет необходимые задания, а затем возвращается на Землю. При этом предполагается, что если Starship совершит посадку на Луну или Марс, то взлетать обратно он будет самостоятельно, без помощи первой ступени.

В 1990-х годах уже работали над подобными многоразовыми космическими системами. Прототип McDonnell Douglas DC-X («Дельта Клиппер») взлетал, зависал и садился на площадку.

Прототип McDonnell Douglas DC-X («Дельта Клиппер») Источник изображения: Фото: NASA

Велись такие разработки и у нас в стране — например, «Корона», многоразовая одноступенчатая ракета-носитель с вертикальным взлетом и посадкой ОАО «ГРЦ Макеева». Идея Starship не совсем нова, но, судя по всему, именно у Илона Маска хватит финансов и желания довести работы до конца, чтобы окончательно прояснить вопрос — возможны и эффективны ли подобные системы при современном уровне развития технологий.

Отдельно стоит сказать о размерах Starship и Super Heavy. Если проект будет реализован, то станет самой большой в мире космической системой, больше, чем американский «Сатурн-5» и советская «Энергия». Одновременно и полезная нагрузка будет больше, чем у всех предыдущих ракет-носителей. Но еще важнее, что за счет многоразовости на ее основе можно будет создать и транспортную межконтинентальную систему, с возможностью перевозки в кратчайшие сроки большого количества грузов, только по цене топлива, проверки и подготовки системы к следующему запуску. Сейчас в такую перспективу не верится совсем, но если Starship будет реализован, то такой вариант его использования не за горами.

Новый старый способ

Множество вопросов у наблюдателей вызывают принципы, на которых осуществляется раскрытие информации в компании SpaceX. Открытость там весьма частичная и очень строго разграниченная. Информация о финансовых потоках и себестоимости — то есть именно то, что необходимо для независимой оценки проекта, — практически никогда не покидает стен компании. До сих пор нет части подтвержденных цифр по себестоимости полетов предыдущей разработки SpaceX, частично многоразовой ракете Falcon 9. Мало известно и об определенных технических характеристиках проектов.

Зато интернет переполнен рекламными видеороликами, в которых даже провалы представляются как очередные шаги к грядущим триумфам. Руководство компании в лице Илона Маска часто дает комментарии в Сети и отвечает на самые разные вопросы как от профессиональных журналистов, так и от простых фанатов.

Один из прототипов Starship на сборочной площадке Бока-Чика в Техасе Источник изображения: Фото: REUTERS/Gene Blevins

При разработке Starship в SpaceX пошли нетрадиционным для современной космической промышленности путем. Вместо создания предварительных многократно просчитанных и утвержденных проектов, в SpaceX пошли методом, более всего напоминающим AGILE — гибкую систему разработки программного обеспечения. В AGILE процесс разработки разбит на большое количество итераций и не ставится цель сразу создать финальный продукт. Вместо этого идет разработка минимально работоспособного изделия, после чего его доводят до соответствия первоначально заявленным требованиям.

Что-то подобное сейчас происходит на сборочной площадке Бока-Чика, где один за одним появляются всё новые прототипы будущего Starship. Многие из них очень упрощены, так как служат только для проверки баков для топлива и окислителя на прочность или других технологических тестов. SN8 — это первый прототип, имеющий полноценную рабочую рулевую систему и готовый для тестирования полета на высоту более 10 км. А уже «за его спиной» стоят готовые SN9 и SN10, готовые к тестированию, если что-то пойдет не так.

Starship SN8 во время горизонтального полета Источник изображения: Фото: REUTERS/Gene Blevins

Несмотря на номер 8, прототип SN8 уже 11-й по счету, а всего руководство SpaceX предполагает, что будет создано не менее 20 прототипов, до того как будет готов первый серийный Starship. Так что впереди еще много испытаний, полетов, красивых кадров и эффектных взрывов.

Удача или провал?

Называть испытание в ночь на 10 декабря полным провалом будет всё же преувеличением. Вообще для такого результата есть даже свой термин — частично успешный тест. Можно посчитать, что было проведено и что не получилось. Прототип, оснащенный тремя двигателями Raptor (у финальной версии их будет шесть — три маршевых и три рулевых), оторвался от земли, набрал высоту 12,5 км, в это время проводилось попеременное отключение и включение двигателей, чтобы проверить, насколько хорошо эта операция выполняется.

Starship SN8 во время приземления Источник изображения: Фото: REUTERS/Gene Blevins

Затем прототип перешел в режим горизонтального полета, удачно было проведено тестирование работы рулей. SN8 долетел горизонтально до нужной точки, перешел в вертикальный полет и начал приземление. И вот тут произошла ошибка. Из-за недостаточного давления в баках двигатели работали некорректно, не получилось погасить вертикальную скорость, SN8 ударился о бетонную посадочную площадку и взорвался.

Взрыв корабля Starship SN8 Источник изображения: Фото: REUTERS/Gene Blevins

Практически все цели испытания, кроме финальной посадки, были выполнены. Да, конечно, финал получился не совсем таким, каким его ожидали создатели и большинство зрителей. Но Илон Маск сам говорил, что оценивает шансы на удачное проведение тестов как один к трем. Да, итог — разрушение, но всё, что происходило до этого, внушает оптимизм по отношению к проекту.

Бизнес или мечта?

Очень многие бизнесмены по всему миру признаются, что не понимают Илона Маска. Имея связку из работающих и очень конкурентных Falcon 9 и сверхтяжелой Falcon Heavy, Маск не остановился на этом этапе. Скорее всего, этих двух ракет хватило бы для получения прибыли до конца его карьеры.

Вместо этого он ввязался в создание абсолютно новой системы Starship, с непредсказуемым результатом. Всегда есть шансы, что годы разработки так и не приведут к созданию конкурентоспособной системы и время будет потрачено впустую. Но в планах Маска полеты к Марсу, а для этой цели Falcon Heavy недостаточно.

Запуск ракеты Falcon Heavy Источник изображения: Фото: Global Look Press/SpaceX

Получится ли Илону Маску при жизни увидеть колонизацию Марса, да и вообще пилотируемые полеты к Красной планете — пока непонятно. Так же как непонятно, насколько жизнеспособной окажется идея Starship. Одно можно сказать точно: SpaceX продолжит пробовать все варианты.

А большинство частных космических компаний и государственных агентств внимательно наблюдают за процессом строительства и испытаний. Пока еще никто не бросился копировать Starship, пока еще не верится, что его создание возможно. Однако потом может быть уже поздно.

Михаил Котов