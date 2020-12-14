Сенат США одобрил военный бюджет с санкциями по «Северному потоку —2»

Сенат конгресса США одобрил проект военного бюджета страны на 2021-й финансовый год (начался 1 октября), который предусматривает в том числе санкции против газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщается на сайте верхней палаты американского законодательного органа 11 декабря.

За документ проголосовало большинство сенаторов.

Всего на национальную оборону Соединенных Штатов в 2021 году выделяется $740,5 млрд, пишет «Газета.ру».

В бюджете также предусмотрены санкции против газопровода «Турецкий поток» и против Турции из-за покупки Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, дальнейшие поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество американских и российских военных и другие меры, направленные против России.

В начале декабря СМИ уже сообщали, что в проект об американском оборонном бюджете вошли расширенные ограничения против «Северного потока — 2» (СП-2) и в отношении Турции.

«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, прибалтийские государства, Польша и Украина. В декабре 2019 года Вашингтон ввел рестрикции против проекта и пригрозил их расширить.