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Интерфакс-АВН

Новая радиолокационная станция "Небо-УМ" заступит на боевое дежурство в Ростовской области

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55Ж6УМЕ «Небо-УМЕ»
Радиолокационный комплекс 55Ж6УМЕ «Небо-УМЕ».
Источник изображения: janes.com

Ростов-на-Дону. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Трехкоординатная радиолокационная станция средних и больших высот "Небо-УМ" заступит в начале новой недели на боевое дежурство в Ростовской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Южного военного округа.

"Новая радиолокационная станция значительно повысит возможности по обнаружению различных воздушных целей, включая низколетящие и имеющих малую отражающую поверхность. Новая РЛС повысила боевые возможности ЮВО по контролю воздушного пространства в южной части России", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что станция способна находить и сопровождать как аэродинамические (самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и т.д.) так и баллистические (боевые блоки ракет) цели.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Небо РЛК
Компании
Минoбороны РФ
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