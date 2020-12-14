Новая радиолокационная станция "Небо-УМ" заступит на боевое дежурство в Ростовской области

Ростов-на-Дону. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Трехкоординатная радиолокационная станция средних и больших высот "Небо-УМ" заступит в начале новой недели на боевое дежурство в Ростовской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Южного военного округа.

"Новая радиолокационная станция значительно повысит возможности по обнаружению различных воздушных целей, включая низколетящие и имеющих малую отражающую поверхность. Новая РЛС повысила боевые возможности ЮВО по контролю воздушного пространства в южной части России", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что станция способна находить и сопровождать как аэродинамические (самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и т.д.) так и баллистические (боевые блоки ракет) цели.