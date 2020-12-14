Американцу не дали нарушить российскую госграницу

Российский истребитель МиГ-31 перехватил самолёт-разведчик США над нейтральными водами Берингова моря, сообщил Национальный центр управления обороной РФ.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией», - сказано в сообщении.

В Беринговом море проходит морская граница между Россией и США.

«После разворота иностранного военного самолета от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», - говорится в пресс-релизе.

В воздух поднимался МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота. Полёт российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено.