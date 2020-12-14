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Совместное учение сил специального назначения России и Узбекистана

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Как сообщила пресс-служба Центрального военного округа, 10 декабря 2020 года на полигоне Термез в Узбекистане стартовало совместное тактико-специальное учение подразделений специального назначения Центрального военного округа и Республики Узбекистан. В церемонии открытия приняли участие военнослужащие двух стран.

Военнослужащие сил специальных операций вооруженных сил Узбекистана на церемонии открытия совместного тактико-специального учения подразделений специального назначения Центрального военного округа Российской Федерации и Узбекистана. Термез (Узбекистан), 10.12.2020 (с) Министерство обороны Российской Федерации

Всего в учении задействовано около 200 военнослужащих двух стран, сотрудники силовых ведомств Республики Узбекистан и около 20 единиц военной и специальной техники, в том числе четыре транспортно-боевые вертолета Ми-8 и беспилотные летательные аппараты.

В ходе розыгрыша активной фазы военнослужащие России и Узбекистана проведут совместную операцию по захвату в плен главаря условного незаконного вооруженного формирования, а также по зачистке захваченного боевиками населенного пункта.

Одной из главных задач совместного учения является укрепление и развитие военного сотрудничества между вооруженными силами двух стран, а также обмен опытом в проведении специальных операции по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований, разведывательно-боевых и засадных действий с использованием технических средств разведки.

Учение завершится 12 декабря.

Военнослужащие сил специальных операций вооруженных сил Узбекистана на церемонии открытия совместного тактико-специального учения подразделений специального назначения Центрального военного округа Российской Федерации и Узбекистана. Термез (Узбекистан), 10.12.2020 (с) Министерство обороны Российской Федерации

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Страны
Россия
Узбекистан
Продукция
Ми-8
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Военные учения
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