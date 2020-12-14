Удар по берегу: проведены очередные испытания "Циркона"

Пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» произведен в Белом море
Российские военные спустя два дня после учебно-боевых испытаний межконтинентальных баллистических ракет провели еще одни маневры в Белом море. На этот раз проверялась боеготовность гиперзвуковой ракеты "Циркон". Она впервые была опробована при ударе по береговой цели. До этого - в октябре и ноябре - ракеты испытывали на морских мишенях.
Российские военные испытали гиперзвуковую ракету «Циркон». Об этом сообщили в Минобороны. Оружие запускали с фрегата «Адмирал Горшков» в Белом море. Цель находилась в 350 км на берегу - полигон Чижа в Архангельской области. Ракета успешно поразила цель. Скорость ее полета превысила 8 Махов.
Во время ракетного запуска районы, где проводились испытания, были закрыты при участии сил Беломорской военно-морской базы Северного флота.
Эти учения стали первыми испытаниями «Циркона» с мишенью, которая находилась на суше. До этого запуски "Циркона" с "Адмирала Горшкова" проходили в октябре и ноябре. В октябре состоялся первый учебный пуск этой гиперзвуковой крылатой ракеты. Морская мишень находилась в Баренцевом море. Наибольшая скорость "Циркона" составила 8 скоростей звука, высота полета достигла 28 км. В ноябре морская цель находилась на расстоянии 450 км, скорость полета была такой же. Оба испытания были признаны успешными.
Российская ракета "Циркон" - это первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования. Максимальная дальность полета ракеты - 1000 км, скорость достигает восьми-девяти махов.
О таких планах российских властей ранее рассказывал начальник Генштаба Валерий Герасимов.
Двумя днями ранее военные России испытали баллистические и крылатые ракеты во время тренировки стратегических ядерных сил. Учебным пуском оружия руководил верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин, сообщили в Минобороны страны.
Испытывались межконтинентальная баллистическая ракета, баллистическая ракета подводной лодки и высокоточные крылатые ракеты воздушного базирования большой дальности. Учебно-боевые пуски производились «с Государственного испытательного космодрома Плесецк, из акватории Баренцева моря, а также самолетами Ту-160 и Ту-95мс с аэродромов Энгельс и Украинка», добавили в министерстве.
Ведомство также обнародовало записи того, как происходил пуск оружия. Согласно роликам, с космодрома Плесецк российские военные запустили межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс». Кроме того, отработали действия расчетов пусковых установок РВСН, экипажей стратегической авиации и атомной подлодки Северного флота.
Атомный ракетный крейсер «Карелия» обеспечил пуск баллистической ракеты. Крейсер был в подводном положении. Основное его вооружение - межконтинентальная баллистическая ракета «Синева». По данным ТАСС, до этого учебный пуск с «Карелии» был произведен больше года назад - 17 октября 2019 года.
На следующий день после испытаний британский таблоид The Daily Mail опубликовал статью, которая была посвящена испытаниям ядерных оружий в России. В материале звучали такие выражения, как «подготовка к ядерной войне» и «обострение напряженности в отношениях с Западом».
Автор текста указал на то, что Россия в последние годы стала проводить военные учения все чаще. Он считает, что это является следствием роста напряженности в отношениях с западными странами, который начался после того, как в 2014 году Крым после референдума стал российским регионом.
Кроме того, в материале упоминается и тот факт, что до прекращения действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) осталось два месяца, а он еще не был продлен. Британские журналисты напомнили, что этот документ является последним соглашением между Россией и США, который контролировал бы ядерные вооружения стран.
Ангелина Мильченко