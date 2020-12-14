Удар по берегу: проведены очередные испытания "Циркона"

Пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» произведен в Белом море

Российские военные спустя два дня после учебно-боевых испытаний межконтинентальных баллистических ракет провели еще одни маневры в Белом море. На этот раз проверялась боеготовность гиперзвуковой ракеты "Циркон". Она впервые была опробована при ударе по береговой цели. До этого - в октябре и ноябре - ракеты испытывали на морских мишенях.

Российские военные испытали гиперзвуковую ракету «Циркон». Об этом сообщили в Минобороны. Оружие запускали с фрегата «Адмирал Горшков» в Белом море. Цель находилась в 350 км на берегу - полигон Чижа в Архангельской области. Ракета успешно поразила цель. Скорость ее полета превысила 8 Махов.

Российские военные признали маневры успешными.

Во время ракетного запуска районы, где проводились испытания, были закрыты при участии сил Беломорской военно-морской базы Северного флота.

Эти учения стали первыми испытаниями «Циркона» с мишенью, которая находилась на суше. До этого запуски "Циркона" с "Адмирала Горшкова" проходили в октябре и ноябре. В октябре состоялся первый учебный пуск этой гиперзвуковой крылатой ракеты. Морская мишень находилась в Баренцевом море. Наибольшая скорость "Циркона" составила 8 скоростей звука, высота полета достигла 28 км. В ноябре морская цель находилась на расстоянии 450 км, скорость полета была такой же. Оба испытания были признаны успешными.

Российская ракета "Циркон" - это первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования. Максимальная дальность полета ракеты - 1000 км, скорость достигает восьми-девяти махов.

Испытания этого оружия будут продолжаться и в следующем году. Предполагается, что после их завершения гиперзвуковой комплекс поступит на вооружение подводных и надводных кораблей Военно-морского флота.

О таких планах российских властей ранее рассказывал начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Двумя днями ранее военные России испытали баллистические и крылатые ракеты во время тренировки стратегических ядерных сил. Учебным пуском оружия руководил верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин, сообщили в Минобороны страны.

Испытывались межконтинентальная баллистическая ракета, баллистическая ракета подводной лодки и высокоточные крылатые ракеты воздушного базирования большой дальности. Учебно-боевые пуски производились «с Государственного испытательного космодрома Плесецк, из акватории Баренцева моря, а также самолетами Ту-160 и Ту-95мс с аэродромов Энгельс и Украинка», добавили в министерстве.

Ведомство также обнародовало записи того, как происходил пуск оружия. Согласно роликам, с космодрома Плесецк российские военные запустили межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс». Кроме того, отработали действия расчетов пусковых установок РВСН, экипажей стратегической авиации и атомной подлодки Северного флота.

Атомный ракетный крейсер «Карелия» обеспечил пуск баллистической ракеты. Крейсер был в подводном положении. Основное его вооружение - межконтинентальная баллистическая ракета «Синева». По данным ТАСС, до этого учебный пуск с «Карелии» был произведен больше года назад - 17 октября 2019 года.

Как утверждал «Интерфакс», за этими учениями активно наблюдали США. Они запустили свой разведывательный самолет, который курсировал над Баренцевым морем вблизи российских границ.

На следующий день после испытаний британский таблоид The Daily Mail опубликовал статью, которая была посвящена испытаниям ядерных оружий в России. В материале звучали такие выражения, как «подготовка к ядерной войне» и «обострение напряженности в отношениях с Западом».

Автор текста указал на то, что Россия в последние годы стала проводить военные учения все чаще. Он считает, что это является следствием роста напряженности в отношениях с западными странами, который начался после того, как в 2014 году Крым после референдума стал российским регионом.

Кроме того, в материале упоминается и тот факт, что до прекращения действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) осталось два месяца, а он еще не был продлен. Британские журналисты напомнили, что этот документ является последним соглашением между Россией и США, который контролировал бы ядерные вооружения стран.

Ангелина Мильченко