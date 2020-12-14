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Военно-промышленный курьер

Евросоюз готов ударить по Турции оружейным эмбарго

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ВС Турции
ВС Турции.
Источник изображения: https://twitter.com/aa_russian

Лидеры Европейского союза планируют обсудить экспорт оружия в Турцию с союзниками по НАТО и в отдельности - с США, заявила канцлер Германии Ангела Меркель после того, как Греция продолжила настаивать на введении эмбарго на поставки оружия Анкаре, передаёт Reuters.

Ангела Меркель выступила после двухдневного саммита Евросоюза в Брюсселе, на котором 27 лидеров блока согласились подготовить ограниченные санкции в отношении турецких граждан из-за спора с Грецией и Кипром о разведке энергоресурсов в Восточном Средиземноморье, но отложили более жёсткие шаги в адрес Анкары до марта.

«Мы также говорили о том, как вопросы об экспорте вооружений должны обсуждаться в НАТО. Мы сказали, что хотим координировать свои действия с новой администрацией США по поводу Турции», - сообщила Меркель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС.

ЕС и НАТО планируют провести саммит с избранным президентом США Джо Байденом после того, как он вступит в должность в январе, отмечает британское информагентство.

ЕС экспортировал в Турцию оружия и боеприпасов на сумму всего 45 миллионов евро ($ 54,5 млн) в 2018 году, согласно Статистической службе ЕС (Eurostat), но продажи боевых самолётов европейского производства составили несколько миллиардов евро.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), ведущего аналитического центра по конфликтам и вооружениям, США, Италия и Испания были главными экспортёрами оружия в Турцию в 2015 - 2019 годах.

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