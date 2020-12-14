Войти
Naked Science

Французские военные рассматривают возможность создания солдат-киборгов

338
0
0
©TriStar Pictures
©TriStar Pictures.
Источник изображения: naked-science.ru

Вооруженные силы Французской Республики всерьез прорабатывают вопрос усовершенствования солдат с помощью имплантов и других технологий.

О необычном ходе мысли французских военных сообщает BBC со ссылкой на некий доклад военного комитета по этике. В документе подробно изучены проблемы, связанные с созданием «улучшенных солдат». И пусть сейчас такие идеи еще кажутся фантастическими, по мнению армейских высших чинов, задумываться над ними стоит заранее. Мол, человечество непрестанно искало способы получить превосходство над врагом на поле боя. А в ближайшем будущем появятся технологии, позволяющие делать это путем прямой модификации людей — с помощью имплантов, медикаментов или другими способами, подразумевающими прямое воздействие на организм изнутри.

Среди прочего интерес военных вызывают такие устройства (или иные средства) в теле солдат, которые повышают их умственные способности. Или позволяют быстрее отличать врага от союзника. А кроме того, дают командирам и начальникам возможность в режиме реального времени отслеживать подчиненных и считывать их жизненные показатели.

Поскольку новость получила резонанс в обществе, ее прокомментировала министр обороны Франции Флоранс Парли. И слова главы ведомства можно трактовать двояко. С одной стороны, она утверждает, что каких-либо работ по созданию инвазивных технологий пока в планах нет. С другой, Парли отметила, что не все разделяют гуманистические принципы французов и страна должна быть готова к любым неожиданностям в будущем.

То есть прямо сейчас импланты для солдат во Франции не создают, но вот что будет завтра — неясно. Текст доклада в открытый доступ полностью не попал, но, судя по информации в СМИ, его содержимое похоже на обсуждение фантастического боевика. Поскольку другие страны изучают различные технологии усовершенствования бойцов, Франция тоже не должна отставать. А значит, необходимо как минимум теоретически проработать все варианты.

Один из основных принципов, который постулируется в документе, — сохранение возможности для солдата легко реинтегрироваться в общество. Иными словами, все «боевые» улучшения обязаны быть сравнительно легко удаляемыми или отменяемыми. А от их воздействия не должно сохраняться длительных последствий. Стоит отметить, что количество психических недугов и тяжесть последствий боевых травм у вернувшихся из зон боевых действий военных никак не мешают политикам и высшим офицерам отправлять людей в горячие точки. Так что рамки понятия «возможность реинтегрироваться» для чиновников вполне могут быть широкими.

В своем комментарии французский министр поддерживает те же ноты. По ее словам, нужно искать новые методы достижения военного превосходства, но при этом не поворачиваться спиной к общественным принципам и ценностям. Доклад военной комиссии по этике содержит и четкие запреты. Например, он напрочь исключает любые генетические модификации, а также евгенику.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Проекты
Медицина
Похожие новости
11.10.2018
Ракетных "малышей" превратили в плавучие госпитали
15.08.2018
Страна съеденной оппозиции
03.08.2018
"Кто владеет временем, тот побеждает". Секреты десантирования БМД-2 с экипажем внутри
17.12.2015
Франция заказала восемь А330MRTT
12.11.2007
Белоруссия активизирует военное сотрудничество с Францией
17.08.2007
От "третьей линии" к мировому уровню
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.12 18:05
  • 135
Космонавтика Илона Маска
  • 14.12 17:41
  • 41
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"
  • 14.12 17:37
  • 26
Путин обсудил с Меркель Карабах, Донбасс и коронавирус
  • 14.12 16:37
  • 2
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 14.12 15:49
  • 10
Российскую «Армату» заменит танк с ЭТХП
  • 14.12 15:22
  • 3
Источник сообщил о запуске ракеты "Ангара" с Плесецка 14 декабря
  • 14.12 15:19
  • 19
АК-19: прорыв или стагнация
  • 14.12 14:35
  • 5
Сахалин, как цитадель, на изолированном Тихоокеанском ТВД
  • 14.12 13:56
  • 255
"Заняли сторону": Небензя об отказе стран от встречи в СБ ООН по Украине
  • 14.12 13:07
  • 18
Видео: F-35A произвел испытательный сброс новой ядерной бомбы на сверхзвуковой скорости
  • 14.12 12:58
  • 7
РФ готова поставить Сербии авиацию и системы ПВО, вопрос кредита не стоит - ФСВТС России
  • 14.12 12:54
  • 60
Уничтоженному "Исламским государством" Т-90 оторвало башню
  • 14.12 12:42
  • 1
"Мы сделаем сверхчеловека": зачем Пентагон залез в мозг своих солдат
  • 14.12 12:20
  • 3
МС-21 с российским двигателем совершит первый полет до конца года - Мантуров
  • 14.12 09:31
  • 6
Спецназ НАТО готовят к тайному прорыву в Россию