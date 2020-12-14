Французские военные рассматривают возможность создания солдат-киборгов

Вооруженные силы Французской Республики всерьез прорабатывают вопрос усовершенствования солдат с помощью имплантов и других технологий.

О необычном ходе мысли французских военных сообщает BBC со ссылкой на некий доклад военного комитета по этике. В документе подробно изучены проблемы, связанные с созданием «улучшенных солдат». И пусть сейчас такие идеи еще кажутся фантастическими, по мнению армейских высших чинов, задумываться над ними стоит заранее. Мол, человечество непрестанно искало способы получить превосходство над врагом на поле боя. А в ближайшем будущем появятся технологии, позволяющие делать это путем прямой модификации людей — с помощью имплантов, медикаментов или другими способами, подразумевающими прямое воздействие на организм изнутри.

Среди прочего интерес военных вызывают такие устройства (или иные средства) в теле солдат, которые повышают их умственные способности. Или позволяют быстрее отличать врага от союзника. А кроме того, дают командирам и начальникам возможность в режиме реального времени отслеживать подчиненных и считывать их жизненные показатели.

Поскольку новость получила резонанс в обществе, ее прокомментировала министр обороны Франции Флоранс Парли. И слова главы ведомства можно трактовать двояко. С одной стороны, она утверждает, что каких-либо работ по созданию инвазивных технологий пока в планах нет. С другой, Парли отметила, что не все разделяют гуманистические принципы французов и страна должна быть готова к любым неожиданностям в будущем.

То есть прямо сейчас импланты для солдат во Франции не создают, но вот что будет завтра — неясно. Текст доклада в открытый доступ полностью не попал, но, судя по информации в СМИ, его содержимое похоже на обсуждение фантастического боевика. Поскольку другие страны изучают различные технологии усовершенствования бойцов, Франция тоже не должна отставать. А значит, необходимо как минимум теоретически проработать все варианты.

Один из основных принципов, который постулируется в документе, — сохранение возможности для солдата легко реинтегрироваться в общество. Иными словами, все «боевые» улучшения обязаны быть сравнительно легко удаляемыми или отменяемыми. А от их воздействия не должно сохраняться длительных последствий. Стоит отметить, что количество психических недугов и тяжесть последствий боевых травм у вернувшихся из зон боевых действий военных никак не мешают политикам и высшим офицерам отправлять людей в горячие точки. Так что рамки понятия «возможность реинтегрироваться» для чиновников вполне могут быть широкими.

В своем комментарии французский министр поддерживает те же ноты. По ее словам, нужно искать новые методы достижения военного превосходства, но при этом не поворачиваться спиной к общественным принципам и ценностям. Доклад военной комиссии по этике содержит и четкие запреты. Например, он напрочь исключает любые генетические модификации, а также евгенику.