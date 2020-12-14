Роскосмос предлагает поднять зарплаты космонавтам

В частности, космонавтам, которые совершили космический полет, предлагается увеличить оклад с 69,6 тыс. рублей до 94,7 тыс. рублей

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Роскосмос предлагает увеличить оклады космонавтов, соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном сайте для размещения информации о подготовке нормативных правовых актов и результатах их обсуждения.

Как отмечается в пояснительной записке, документ предусматривает "увеличение должностных окладов для лиц, состоящих в отряде космонавтов Российской Федерации, в сроки и размере, которые определяются для работников федеральных бюджетных и казенных учреждений в установленном порядке".

В частности, планируется оклад кандидата в космонавты поднять с 60,9 тыс. рублей до 82,8 тыс. рублей, космонавта - с 63,8 тыс. рублей до 86,8 тыс. рублей, инструктора-космонавта - с 88,4 тыс. рублей до 120,3 тыс. рублей. Космонавтам, которые совершили космический полет, предлагается увеличить оклад с 69,6 тыс. рублей до 94,7 тыс. рублей.

Сейчас проект документа проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

В апреле российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков во время онлайн-лекториума "Большая перемена" назвал диапазон зарплат, которые получают его летавшие и не летавшие на орбиту коллеги. По его словам, сейчас зарплата только прибывших кандидатов в космонавты, которые зачислены в отряд, составляет до 100 тыс. рублей. При этом в зависимости от стажа, опыта полетов, ученых степеней и должности космонавты "могут получать от 100 тыс. до 200 тыс. с лишним".