Войти
ТАСС

Рогозин заявил, что перспективные орбитальные системы смогут получать ядерную энергетику

548
0
-1
Вид на Землю
Вид на Землю.
Источник изображения: Depositphotos

Глава Роскосмоса подчеркнул, что без ядерной энергетики полноценное изучение и освоение дальнего космоса невозможно

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Будущие орбитальные системы и комплексы смогут получать ядерную энергию. Об этом заявил в пятницу генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Глава госкорпорации подчеркнул, что без ядерной энергетики в космосе полноценное изучение и освоение дальнего космоса невозможно. "Это наш ключ к масштабным научным миссиям к Венере, Марсу, Юпитеру и планетам дальнего космоса. Кроме того, потенциально это может быть даже источником для снабжения энергией перспективных орбитальных систем и комплексов", - написал Рогозин в Twitter.

По словам гендиректора Роскосмоса, в процессе работы предстоит разрешить массу технологических вопросов. "Но главное, нам удалось собрать молодой коллектив голодных до побед инженеров и конструкторов", - отметил он.

Ранее стало известно, что Роскосмос и КБ "Арсенал" заключили контракт на разработку аванпроекта ядерного буксира "Нуклон", который будет использоваться при полетах в дальний космос. Стоимость контракта составляет более 4,17 млрд рублей. Он был заключен 10 декабря. В качестве даты окончания исполнения контракта указано 28 июля 2024 года.

Ранее исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил ТАСС, что госкорпорация до конца 2020 года подпишет контракт на разработку комплекса "Нуклон", включающего космический буксир с атомным реактором на борту. В 2030 году аппарат должен отправиться в длительный полет с конечным пунктом на одном из спутников Юпитера.

Говоря о программе полета буксира "Нуклон", исполнительный директор отметил, что "это будет не просто тестовый старт с черным ящиком, а сразу полноценная научная программа". Блошенко уточнил, что по конструкции космический буксир будет представлять собой транспортно-энергетический модуль с открытой архитектурой. Его главные особенности - способность автономно вырабатывать энергию за счет ядерного реактора мегаваттного класса в течение длительного времени и возможность перевозить различные полезные нагрузки.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Марс
Ядерный щит
ЯЭУ
Похожие новости
07.10.2020
Марс, Луна, дальний космос: как освоение Солнечной системы обернется торжеством атома
01.09.2016
"Роскосмос" нашел применение ядерным двигателям
06.06.2014
В перспективе России понадобятся Луна и Марс
25.02.2013
С "Апофисом" в одиночку не справиться
15.10.2012
Полеты во сне и на Луну
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.12 18:05
  • 135
Космонавтика Илона Маска
  • 14.12 17:41
  • 41
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"
  • 14.12 17:37
  • 26
Путин обсудил с Меркель Карабах, Донбасс и коронавирус
  • 14.12 16:37
  • 2
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 14.12 15:49
  • 10
Российскую «Армату» заменит танк с ЭТХП
  • 14.12 15:22
  • 3
Источник сообщил о запуске ракеты "Ангара" с Плесецка 14 декабря
  • 14.12 15:19
  • 19
АК-19: прорыв или стагнация
  • 14.12 14:35
  • 5
Сахалин, как цитадель, на изолированном Тихоокеанском ТВД
  • 14.12 13:56
  • 255
"Заняли сторону": Небензя об отказе стран от встречи в СБ ООН по Украине
  • 14.12 13:07
  • 18
Видео: F-35A произвел испытательный сброс новой ядерной бомбы на сверхзвуковой скорости
  • 14.12 12:58
  • 7
РФ готова поставить Сербии авиацию и системы ПВО, вопрос кредита не стоит - ФСВТС России
  • 14.12 12:54
  • 60
Уничтоженному "Исламским государством" Т-90 оторвало башню
  • 14.12 12:42
  • 1
"Мы сделаем сверхчеловека": зачем Пентагон залез в мозг своих солдат
  • 14.12 12:20
  • 3
МС-21 с российским двигателем совершит первый полет до конца года - Мантуров
  • 14.12 09:31
  • 6
Спецназ НАТО готовят к тайному прорыву в Россию