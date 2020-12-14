Рогозин заявил, что перспективные орбитальные системы смогут получать ядерную энергетику

Глава Роскосмоса подчеркнул, что без ядерной энергетики полноценное изучение и освоение дальнего космоса невозможно

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Будущие орбитальные системы и комплексы смогут получать ядерную энергию. Об этом заявил в пятницу генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Глава госкорпорации подчеркнул, что без ядерной энергетики в космосе полноценное изучение и освоение дальнего космоса невозможно. "Это наш ключ к масштабным научным миссиям к Венере, Марсу, Юпитеру и планетам дальнего космоса. Кроме того, потенциально это может быть даже источником для снабжения энергией перспективных орбитальных систем и комплексов", - написал Рогозин в Twitter.

По словам гендиректора Роскосмоса, в процессе работы предстоит разрешить массу технологических вопросов. "Но главное, нам удалось собрать молодой коллектив голодных до побед инженеров и конструкторов", - отметил он.

Ранее стало известно, что Роскосмос и КБ "Арсенал" заключили контракт на разработку аванпроекта ядерного буксира "Нуклон", который будет использоваться при полетах в дальний космос. Стоимость контракта составляет более 4,17 млрд рублей. Он был заключен 10 декабря. В качестве даты окончания исполнения контракта указано 28 июля 2024 года.

Ранее исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил ТАСС, что госкорпорация до конца 2020 года подпишет контракт на разработку комплекса "Нуклон", включающего космический буксир с атомным реактором на борту. В 2030 году аппарат должен отправиться в длительный полет с конечным пунктом на одном из спутников Юпитера.

Говоря о программе полета буксира "Нуклон", исполнительный директор отметил, что "это будет не просто тестовый старт с черным ящиком, а сразу полноценная научная программа". Блошенко уточнил, что по конструкции космический буксир будет представлять собой транспортно-энергетический модуль с открытой архитектурой. Его главные особенности - способность автономно вырабатывать энергию за счет ядерного реактора мегаваттного класса в течение длительного времени и возможность перевозить различные полезные нагрузки.