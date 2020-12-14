Войти
Известия.ru

Военный эксперт оценил результаты испытаний ракеты «Циркон»

367
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости

Гиперзвуковая ракета «Циркон» позволит российским кораблям уничтожать авианосцы, не подвергая себя рискам быть атакованными со стороны вражеских самолетов. Об этом заявил 11 декабря член общероссийской организации «Офицеры России», эксперт в области ПВО Юрий Кнутов.

«Если дальность полета будет порядка где-то 800–1000 км, это значит гарантированное уничтожение авианосцев до границ действия авиации, которая находится на этих авианосцах. То есть самолет F/A-18 Super Hornet имеет дальность действия где-то порядка 600 км», — сказал Кнутов в разговоре с «РИА Новости».

По его словам, прошедшее испытание ракеты продемонстрировало высокую точность и способность «Циркона» достигать очень большой скорости. Как следствие, подобные параметры становятся проблемой для противовоздушной обороны противника.

Ранее в этот же день фрегат «Адмирал Горшков» провел очередные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон», осуществив стрельбу из акватории Белого моря.

В ноябре в Белом море также прошли испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон». Она успешно поразила морскую цель на расстоянии 450 км.

В октябре посол России в США Анатолий Антонов подчеркнул, что испытание гиперзвуковой ракеты «Циркон» не является попыткой продемонстрировать военную мощь странам Запада.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
F-18
Super Hornet
Адмирал Горшков
Циркон-С 3М22
Проекты
22350
Авианосец
ГЗЛА
Похожие новости
14.12.2020
Военный историк оценил возможности гиперзвуковой ракеты "Циркон"
15.10.2020
Гиперзвуковая революция: пуски «Циркона», наконец, сделали российский флот мировой величиной?
19.08.2020
Чем топить авианосцы?
12.10.2009
Успех с намеком на неприятность
15.10.2007
Престиж российского ОПК на весах индийского тендера
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.12 18:05
  • 135
Космонавтика Илона Маска
  • 14.12 17:41
  • 41
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"
  • 14.12 17:37
  • 26
Путин обсудил с Меркель Карабах, Донбасс и коронавирус
  • 14.12 16:37
  • 2
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 14.12 15:49
  • 10
Российскую «Армату» заменит танк с ЭТХП
  • 14.12 15:22
  • 3
Источник сообщил о запуске ракеты "Ангара" с Плесецка 14 декабря
  • 14.12 15:19
  • 19
АК-19: прорыв или стагнация
  • 14.12 14:35
  • 5
Сахалин, как цитадель, на изолированном Тихоокеанском ТВД
  • 14.12 13:56
  • 255
"Заняли сторону": Небензя об отказе стран от встречи в СБ ООН по Украине
  • 14.12 13:07
  • 18
Видео: F-35A произвел испытательный сброс новой ядерной бомбы на сверхзвуковой скорости
  • 14.12 12:58
  • 7
РФ готова поставить Сербии авиацию и системы ПВО, вопрос кредита не стоит - ФСВТС России
  • 14.12 12:54
  • 60
Уничтоженному "Исламским государством" Т-90 оторвало башню
  • 14.12 12:42
  • 1
"Мы сделаем сверхчеловека": зачем Пентагон залез в мозг своих солдат
  • 14.12 12:20
  • 3
МС-21 с российским двигателем совершит первый полет до конца года - Мантуров
  • 14.12 09:31
  • 6
Спецназ НАТО готовят к тайному прорыву в Россию