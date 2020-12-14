Военный эксперт оценил результаты испытаний ракеты «Циркон»

Гиперзвуковая ракета «Циркон» позволит российским кораблям уничтожать авианосцы, не подвергая себя рискам быть атакованными со стороны вражеских самолетов. Об этом заявил 11 декабря член общероссийской организации «Офицеры России», эксперт в области ПВО Юрий Кнутов.

«Если дальность полета будет порядка где-то 800–1000 км, это значит гарантированное уничтожение авианосцев до границ действия авиации, которая находится на этих авианосцах. То есть самолет F/A-18 Super Hornet имеет дальность действия где-то порядка 600 км», — сказал Кнутов в разговоре с «РИА Новости».

По его словам, прошедшее испытание ракеты продемонстрировало высокую точность и способность «Циркона» достигать очень большой скорости. Как следствие, подобные параметры становятся проблемой для противовоздушной обороны противника.

Ранее в этот же день фрегат «Адмирал Горшков» провел очередные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон», осуществив стрельбу из акватории Белого моря.

В ноябре в Белом море также прошли испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон». Она успешно поразила морскую цель на расстоянии 450 км.

В октябре посол России в США Анатолий Антонов подчеркнул, что испытание гиперзвуковой ракеты «Циркон» не является попыткой продемонстрировать военную мощь странам Запада.