Военный эксперт назвал вероятный срок поступления ракет «Циркон» в ВМФ

Поступление новых ракет «Циркон» в ВМФ России, вероятно, начнется в 2021 году, рассказал «Известиям» директор бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в пятницу, 11 декабря.

Ранее в этот день фрегат «Адмирал Горшков» провел очередные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон», осуществив стрельбу из акватории Белого моря. В Минобороны РФ сообщили, что ракета успешно поразила береговую цель на расстоянии 350 км.

На данный момент «Цирконы» нивелируют возможности систем ПВО и ПРО кораблей ВМС США, сказал военный политолог.

«Двигаясь на скорости до 10 чисел Маха, новейшие российские ракеты пробивают любую, в том числе и перспективную, противоракетную оборону кораблей вероятного противника», — добавил Михайлов.

По его словам, в перспективе этот комплекс могут применять и в сухопутном варианте.

«Циркон» сможет поражать цели в акватории с берега в качестве перспективного берегового противокорабельного комплекса. Что же до противодействия российской ракете, то американская «вершина» корабельной ПРО — ракета SM-6 — пока способна поражать лишь сверхзвуковые ракеты: ее скорость не превышает 3,5 числа Маха», — добавил эксперт.

Стрельбы гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» уже дважды осуществлялись фрегатом «Адмирал Горшков» в рамках испытаний. Первый запуск был произведен в начале октября, а второй — в ноябре. Они также были признаны успешными.

26 ноября экс-командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов заявил, что успех второго за два месяца испытательного пуска гиперзвуковой ракеты «Циркон» — это повод всерьез заговорить о надежности данного оружия и скорого его поступления на вооружение.