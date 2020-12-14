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Известия.ru

Международный авиакосмический салон МАКС пройдет в июле 2021 года

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Международный авиационно-космический салон МАКС, который традиционно проводится в Жуковском, пройдет с 20 по 25 июля 2021 года, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в пятницу, 11 декабря, на сайте авиасалона.

В тексте отмечается, что мировая аэрокосмическая индустрия оказалась в числе отраслей, которые больше всего пострадали от пандемии, и авиакомпании вслед за прекращением международных полетов начали отказываться от закупок новой авиатехники, а крупнейшие иностранные авиапроизводители не готовы участвовать в отраслевых выставках.

«В 2020 году было принято решение отменить авиашоу в Фарнборо, а под конец года озвучен вердикт и по крупнейшему в мире авиасалону в Ле-Бурже — из выставочного календаря 2021 года это событие вычеркнуто. Но проводимый в подмосковном Жуковском Международный авиационно-космический салон МАКС пройдет в установленные даты», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Также отмечается, что ведущие российские авиапроизводители и ряд иностранных компаний подтвердили свое участие в МАКСе и зарезервировали площади.

На авиасалоне МАКС-2019 российский самолет МС-21 совершил первый демонстрационный полет, который продлился около пяти минут. До этого опытные образцы МС-21 совершали только испытательные или перегоночные полеты, уточняет НСН.

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Страны
Россия
Проекты
2020-й год
МАКС-20XX
МС-21
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