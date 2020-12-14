Лидеры стран ЕАЭС обсудили возможность совместного производства самолетов

Главы государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) выработали инициативу совместного производства самолетов. Об этом сообщил 11 декабря по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета глава Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович.

«Я хотел бы еще раз обратить внимание наших слушателей и тех, кто будет изучать материалы сегодняшнего заседания ВЕЭС, на те инициативы, которые были выработаны на данном заседании, речь идет о совместном производстве самолетов, участии в производстве самолетов», — заявил Мясникович.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин выступил с предложением создать специальное мобильное приложение для упрощения пересечения границ между странами Евразийского экономического совета.

На прошлой неделе премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на заседании Евразийского межправсовета заявил, что реальная интеграция в рамках ЕАЭС невозможна без создания единого энергетического рынка.

В июне предприниматели предложили создать в Евразийском экономическом союзе механизмы финансирования инвестиционных проектов под 1% годовых. В качестве пилотных отраслей для финансирования они выделили авиастроение, железнодорожное и специализированное машиностроение, фармацевтику.