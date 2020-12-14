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WarSpot

Дроны вместо миномётов

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Корпус морской пехоты США готовится к противостоянию с КНР в Южно-Китайском море. Вчера, 10 декабря, портал defensenews.com сообщил о том, что КМП США запустил программу Organic Precision Fires — Infantry Light.

Американские морпехи уже вооружены барражирующими боеприпасами (беспилотниками AeroVironment Switchblade), но в свете нарастающего конфликта с Китаем за спорные острова в Южно-Китайском море командование КМП США намерено расширить возможности небольших подразделений морской пехоты за счёт новых дронов-«камикадзе».

Пуск компактного дрона миномётным способом

Источник изображения: defensenews.com

В рамках программы Organic Precision Fires — Infantry Light КМП США намерен закупить новое поколение барражирующих боеприпасов. Ключевые требования программы — умение дронов объединяться в стаи и поражать большое количество целей одновременно. Командование морпехов считает, что такая тактика позволит «отреза́ть пути к отступлению и загонять противника в ловушки».

Требования к перспективным дронам вполне реалистичны — развёртывание и пуск должны осуществляться не более чем двумя людьми. Кроме того, требуются дальность связи до 20 км, время полёта 90 минут, защита от помех, умение объединяться и действовать группой. При этом обязательна способность поражать живую силу и бронетехнику.

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Страны
Китай
США
Проекты
БПЛА
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