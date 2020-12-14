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РИА Новости

Появилось видео пуска "Циркона" с фрегата "Адмирал Горшков"

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Испытательные стрельбы гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" из акватории Белого моря по береговой цели
Испытательные стрельбы гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" из акватории Белого моря по береговой цели.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

МОСКВА, 11 декабря/ Радио Sputnik. Минобороны России представило видео очередного испытательного пуска гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" с борта фрегата "Адмирал Горшков".

Наземная цель, которая находилась на полигоне Чижа на расстоянии более 350 километров, была успешно поражена, говорится в сообщении военного ведомства. Скорость полета ракеты превысила 8 махов.

До этого испытательные стрельбы гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" фрегатом "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" состоялись в начале октября и в ноябре 2020 года.

По окончании тестов гиперзвуковой комплекс "Циркон" поступит на вооружение подводных и надводных кораблей Военно-морского флота. Президент РФ Владимир Путин ранее упоминал, помимо морской версии, о разработке "Циркона" наземного базирования.

Предполагается, что максимальная скорость изделия будет в девять раз превышать скорость звука (то есть составит 10,7 тысячи километров в час, М=9), а дальность полета ‒ свыше тысячи километров.

Ранее в эфире радио Sputnik эксперт прокомментировал запуск Циркона.

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Циркон-С 3М22
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
22350
ГЗЛА
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