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РИА Новости

Военный историк оценил возможности гиперзвуковой ракеты "Циркон"

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Испытательные стрельбы гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" из акватории Белого моря по береговой цели
Испытательные стрельбы гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" из акватории Белого моря по береговой цели.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Гиперзвуковая ракета "Циркон" позволит российским кораблям уничтожать авианосцы, при этом не подвергая себя опасности со стороны самолетов, которые на них базируются, заявил РИА Новости член Общероссийской организации "Офицеры России", военный историк, эксперт в области ПВО Юрий Кнутов.

Ранее Минобороны РФ сообщило об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты "Циркон" по береговой цели. Она пролетела 350 километров и достигла скорости более 8 Махов. Ранее военное ведомство уже два раза сообщало об успешных пусках "Циркона" с фрегата "Адмирал Горшков" по морской цели на расстояние 450 километров.

"Если дальность полета будет порядка где-то 800-1000 километров, это значит гарантированное уничтожение авианосцев до границ действия авиации, которая находится на этих авианосцах. То есть самолет F/A-18 Super Hornet имеет дальность действия где-то порядка 600 километров", - сказал Кнутов.



Он подчеркнул, что прошедшее испытание показало высокую точность "Циркона" и его способность достигать очень большой скорости. Такие параметры делают ракету очень сложной целью для противовоздушной обороны противника. Очень мало времени на обнаружение "Циркона" и открытие огня по нему, уверен эксперт.

Кнутов назвал очень большим достижением то, что ракету можно запускать из стандартной пусковой установки, которая штатно имеется на корабле. По его словам, эти же установки предназначены для крылатых ракет "Калибр" и "Оникс".

"Я считаю, что это довольно успешное испытание, которое одной лишь своей демонстрацией укрепляет обороноспособность нашей страны", - отметил он.

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Страны
Россия
Продукция
F-18
Super Hornet
А350
Адмирал Горшков
П-800 Оникс
Циркон-С 3М22
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
22350
Авианосец
ГЗЛА
Калибр КР
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