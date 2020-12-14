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РИА Новости

Военный эксперт: с ракетой "Циркон" мы практически "не сбиваемы"

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Испытательные стрельбы гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" из акватории Белого моря по береговой цели
Испытательные стрельбы гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" из акватории Белого моря по береговой цели.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

В Белом море испытали гиперзвуковую ракету "Циркон" по береговой цели. В эфире радио Sputnik военный эксперт Юрий Зверев прокомментировал испытания, а также оценил возможности новейшей ракеты.

Российские военные провели испытания новейшей гиперзвуковой ракеты "Циркон", сообщили в Минобороны.

"Циркон" запустили с фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море по береговой цели, находящейся на полигоне Чижа в Архангельской области. Ракета пролетела 350 километров и успешно поразила мишень. Скорость ее полета превысила 8 Махов. В Минобороны маневры признали успешными.

Эти учения стали первыми испытаниями "Циркона" со стрельбой по береговой цели и третьими с борта фрегата. Запуски "Циркона" с "Адмирала Горшкова" проходили в октябре и ноябре, обе стрельбы выполнялись по морским мишеням. Их также признали успешными.

По завершении госиспытаний в 2020-2021 годах гиперзвуковой комплекс должен поступить на вооружение подводных и надводных кораблей Военно-морского флота. Помимо морской версии, президент Владимир Путин ранее упоминал о разработке "Циркона" наземного базирования.

В эфире радио Sputnik главный специалист Центра геополитических исследований Балтийского региона Института геополитических и региональных исследований БФУ им. И. Канта Юрий Зверев прокомментировал нынешние испытания, а также оценил возможности российской гиперзвуковой ракеты.

"Ракета "Циркон" в первую очередь – противокорабельная, но, как мы видим, может действовать и по наземным целям. Главное ее отличие – это гиперзвуковая скорость до 8-9 скоростей звука и дальность стрельбы до тысячи километров. Ракета может применяться как с кораблей, так и с подводных лодок. Сейчас идут ее испытания, в перспективе ракета поступит на вооружение наземных кораблей, в частности атомных ракетных крейсеров, и атомных подводных лодок. У ракеты нет аналогов. Идут разработки гиперзвуковых ракет в Соединенных Штатах Америки, но на вооружении их пока нет. Только начинаются первые пуски, причем не ракет, а опытных демонстраторов. Наша ракета "Циркон" – это уникальное оружие. При ее скорости практически ни одна система противовоздушной или противоракетной обороны удар этой ракеты отразить не в состоянии. То есть, строго говоря, мы на данном этапе практически не сбиваемы", – сказал Юрий Зверев.

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Адмирал Горшков
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