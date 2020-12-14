Военный эксперт: с ракетой "Циркон" мы практически "не сбиваемы"

В Белом море испытали гиперзвуковую ракету "Циркон" по береговой цели. В эфире радио Sputnik военный эксперт Юрий Зверев прокомментировал испытания, а также оценил возможности новейшей ракеты.
Российские военные провели испытания новейшей гиперзвуковой ракеты "Циркон", сообщили в Минобороны.
"Циркон" запустили с фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море по береговой цели, находящейся на полигоне Чижа в Архангельской области. Ракета пролетела 350 километров и успешно поразила мишень. Скорость ее полета превысила 8 Махов. В Минобороны маневры признали успешными.
Эти учения стали первыми испытаниями "Циркона" со стрельбой по береговой цели и третьими с борта фрегата. Запуски "Циркона" с "Адмирала Горшкова" проходили в октябре и ноябре, обе стрельбы выполнялись по морским мишеням. Их также признали успешными.
По завершении госиспытаний в 2020-2021 годах гиперзвуковой комплекс должен поступить на вооружение подводных и надводных кораблей Военно-морского флота. Помимо морской версии, президент Владимир Путин ранее упоминал о разработке "Циркона" наземного базирования.
В эфире радио Sputnik главный специалист Центра геополитических исследований Балтийского региона Института геополитических и региональных исследований БФУ им. И. Канта Юрий Зверев прокомментировал нынешние испытания, а также оценил возможности российской гиперзвуковой ракеты.