Научные роты технополиса "ЭРА" пополнят новобранцы из 35 регионов РФ

В научные роты военного инновационного технополиса "ЭРА" прибывает молодое пополнение. Пять подразделений примут нынешней осенью и зимой лучших выпускников российских вузов, изъявивших желание пройти срочную службу в Анапе и выдержавших жесткий кадровый отбор.

На сегодняшний день таких новобранцев в технополисе уже 34. Они съехались туда из десяти регионов РФ. Всего же молодых солдат-ученых ждут из 35 республик, краев и областей страны.

В Минобороны России рассказали, как организован процесс их отправки в Анапу. В дороге новобранцев сопровождают офицеры технополиса. Перевозят призывников в отдельных вагонах, в которых нет других пассажиров. Так парней предохраняют от риска заболеть новой коронавирусной и другими инфекциями, передаваемыми воздушно-капельным путем.

Всех новобранцев научных рот (в технополисе "ЭРА" их называют операторами) еще на этапе конкурсного отбора распределили по научным направлениям и испытательным лабораториям. Это объясняется тем, что уровень компетенций по каждому научному направлению у призывников разный. Наиболее востребованными специальностями считаются информатика и вычислительная техника, нанотехнологии и наноматериалы, робототехнические комплексы.

"Конкурс проводился среди выпускников вузов, которые занимают первые 150 мест в рейтинге, составленном Министерством высшего образования и науки Российской Федерации", - рассказал командир роты молодого пополнения технополиса майор Ренат Коков.

Вообще, в Анапе сложилась практика формирования научных рот по региональному принципу. Например, подразделение, в котором будут служить парни из Тульской области, принимает молодое пополнение уже третий раз. Туда направляют молодых людей, окончивших вузы и успевших поработать на оборонных предприятиях областного центра. Уже на службе многие из них стали авторами инициативных проектов.

Реализовать свои инновационные идеи в период службы может каждый оператор научной роты. Более того, их творческую активность с первых дней нахождения в технополисе всячески поощряют и поддерживают научные руководители и командиры солдат.

"Мы будем посвящать личный состав в азы научной деятельности. Молодые ребята узнают об этапах планирования, реализации, отчетности по научно-исследовательской работе, о нюансах оформления документов для регистрации авторских прав в Федеральном институте промышленной собственности. Наши выпускники уже пользуются полученными в технополисе знаниями для продолжения научной карьеры после армейской службы, в том числе в качестве офицеров органов военного управления", - пояснил майор Коков.

После прохождения курса молодого бойца, включающего, в том числе, учебные стрельбы, все новобранцы технополиса "ЭРА" примут Военную присягу.

На прошлой неделе начальник военного технополиса генерал-лейтенант Владимир Ивановский сообщил, что в 2021 году количество научных рот, которые сформированы на базе этого инновационного центра, увеличится до восьми. Это приведет к увеличению общей численности сотрудников на 20 процентов. И, разумеется, скажется на результатах военно-научных исследований и разработок.

Они и сейчас выглядят впечатляюще. По словам Ивановского, в нынешнем году на площадке "ЭРА" велась интенсивная научная деятельность по 16 ключевым для Вооруженных сил направлениям. К ним, в частности, относятся здравоохранение, робототехника, информационные технологии, средства защиты информации. Часть сотрудников технополиса также занимались совершенствованием системы управления беспилотными летательными аппаратами.

Досье "РГ"

Указом Президента РФ от 28 августа 2018 г. № 501 военный инновационный технополис "ЭРА" определен как специализированный научно-исследовательский и производственный комплекс, объединяющий научные и образовательные организации, государственные корпорации, предприятия промышленности и организации оборонно-промышленного комплекса, проводящие научные исследования в интересах укрепления обороноспособности страны, осуществляющие деятельность по разработке и созданию продукции военного, специального и двойного назначения.

Юрий Гаврилов