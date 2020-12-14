Модернизированные Т-80 будут выпускать в Омске в 2021 году

В следующем году "Омсктрансмаш" продолжит заниматься глубокой модернизацией танков Т-80. Об этом в ходе рабочей встречи с губернатором Омской области Александром Бурковым рассказал генеральный директор АО "Концерн "Уралвагонзавод" Александр Потапов.

Как сообщает портал правительства Омской области, Потапов выразил уверенность, что директор, руководство и трудовой коллектив справятся с поставленной ответственной задачей выполнения государственного оборонного заказа, обеспечивающего хорошую загрузку предприятия.

В уходящем 2020-м омский Т-80БВМ был представлен на проходившем в конце августа Международном военно-техническом форуме "Армия-2020".

Боевая машина получила модульную динамическую защиту третьего поколения "Реликт", способную нейтрализовывать самые современные бронебойные подкалиберные и кумулятивные снаряды, а также решетчатые экраны.

125-мм высокоточная гладкоствольная пушка может применять как обычные, так и дальнобойные управляемые боеприпасы.

Пулеметное вооружение представлено спаренным с орудием 7,62-мм ПКТМ и зенитным 12,7-мм "Корд".

Современная система управления огнем с основным прицелом, имеющим тепловизионный канал и прицелом-дублером, позволяет обнаруживать и поражать противника в любое время суток.

Газотурбинный двигатель мощностью 1250 л.с. позволяет развивать максимальную скорость до 80 км/ч. Запас хода по топливу - 500 км. Боевая масса - 45,7 т. Экипаж - 3 человека.

Алексей Брусилов